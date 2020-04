RaceAtHome : Appel à tous les fans de rallye ! Le champion ERC Ingram annonce un défi en ligne avec

Chris Ingram, champion de l'ERC, a lancé un défi en ligne conçu pour donner aux passionnés leur dose de rallye tout en les encourageant à rester chez eux en toute sécurité pendant la pandémie de coronavirus.

Ingram, premier Britannique à avoir remporté le Championnat d'Europe FIA des Rallyes depuis plus de 50 ans, s'est associé à l'hebdomadaire britannique Motorsport Newspour lancer le Motorsport NewsChris Ingram Challenge, dans le cadre de sa contribution à la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA.

Utilisant la plate-forme DiRT Rally 2.0, leMotorsport NewsChris Ingram Challenge se déroulera sur quatre manches à partir du 17 avril. Le jeune homme de 25 ans invite les joueurs du monde entier – ainsi qu'une ribambelle de concurrents de l'ERC – à y participer.

Ingram a personnellement sélectionné les quatre épreuves au programme en tenant compte des conditions et des types de surface proposés. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de modèles de type Rally2 (anciennement R5).

"Chacun est isolé et nous ne savons pas quand nous pourrons à nouveau courir et faire du rallye, alors j'ai pensé que ce serait une excellente occasion pour tout le monde de se mesurer à des pilotes de haut niveau avec lesquels ils ne pourraient peut-être pas le faire autrement et de s'amuser un peu", a déclaré Ingram."C'est aussi une nouvelle occasion de célébrer notre titre en ERC et ma nouvelle livrée sur le jeu reflète notre succès. Un top 10 serait un bon résultat pour moi car il y a des joueurs incroyablement talentueux, mais je vais tenter de gagner, c'est sûr."

Plusieurs prix d'une valeur inestimable sont offerts aux trois premiers du classement général final, dont un tour en passager avec Ingram lors d'une séance d'essais d'avant rallye et les gants OMP qu'il portait pendant la saison ERC qui l'a vu remporter le titre. Motorsport News, qui fait partie du groupe Kelsey Media, offre un abonnement annuel au journal, qui a largement rendu compte du succès d'Ingram lors de l'ERC 2019 aux côtés de son copilote Ross Whittock sur une ŠKODA Fabia du Toksport WRT. Il y aura également un prix pour le meilleur clip posté sur les réseaux sociaux à chaque rallye.

"Pouvoir décerner autant de prix fantastiques est tout simplement génial", a ajouté Ingram."Un grand merci à tous mes sponsors et à Motorsport Newspour leur soutien à cette série. Je vous verrai sur les spéciales [virtuelles] !"

Chaque manche se déroulera sur sept jours, du vendredi au jeudi, la suivante commençant dès le lendemain. Un compte rendu complet de chaque rallye sera publié dans Motorsport News. Pour participer, il suffit de rechercher "Motorsport News Chris Ingram Challenge" dans la section "Clubs" de DiRT Rally et de rejoindre le groupe privé sur Facebook afin de télécharger vos clips sur les médias sociaux ainsi que les informations à inclure dans les articles de Motorsport News.

Calendrier du Motorsport News Chris Ingram Challenge 2020 :

Manche 1 (asphalte), 17-23 avril ; Manche 2 (terre), 24-30 avril ; Manche 3 (terre), 1er-7 mai ; Manche 4 (terre), 8-14 mai.

The post #RaceAtHome : Appel à tous les fans de rallye ! Le champion ERC Ingram annonce un défi en ligne avec des prix incroyables appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.