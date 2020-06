RaceAtHome : les organisateurs du Rallye ERC des Açores remontent le temps avec un nouveau défi en

-

La section SIM Racing du Grupo Desportivo Comercial, organisateur du Rallye des Açores comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a lancé une version virtuelle du Rallye de São Miguel.

L'événement, qui se déroulera du 22 au 28 juin sur DiRT Rally 2.0, PC (STEAM), Xbox One et PlayStation 4, fait suite au très grand succès du Rallye virtuel des Açores qui s'est déroulé au début de l'année.

Mais alors que ce premier rendez-vous en ligne utilisait des voitures actuelles, le Rallye de São Miguel virtuel rendra hommage à certaines des machines qui ont concouru dans les années 80, comme la Datsun 240Z, la Lancia Stratos, la Ford Sierra Cosworth RS500 ou la Renault 5 Turbo.

La section SIM Racing du Grupo Desportivo Comercial invite les joueurs à faire un voyage virtuel au Pays de Galles pour des spéciales offrant un tracé et une surface similaires et qui se dérouleront dans des conditions de pluie et de brouillard semblables à celles du Rallye de São Miguel réel dans le passé.

Les inscriptions seront closes le 17 juin et peuvent être soumises ici :

https://dirtrally2.com/clubs/club/249803

Un formulaire d'inscription doit être rempli en suivant le lien ci-dessous :

https://forms.gle/npTkQDCw7m83aHvY8

De plus amples informations, les règlements et les conditions sont disponibles en portugais et en anglais à l'adresse suivante :

https://drive.google.com/drive/folders/14tj0IEThf8RTijhPnVrwKvhBKbZdCV94?usp=sharing

Le Rallye de São Miguel a été le précurseur du Rallye des Açores, qui devrait accueillir la cinquième manche de la saison 2020 de l'ERC du 17 au 19 septembre.

