Rachele Somaschini va promouvoir la sensibilisation à la mucoviscidose lors de sa première campagne

Rachele Somaschini combinera sa première campagne en championnat d'Europe des rallyes de la FIA avec l'appui de son expérience au niveau international, et la promotion de l'initiative #CorrerePerUnRespiro (Course pour un souffle), qui vise à sensibiliser à la mucoviscidose, une maladie dont l'Italienne est atteinte depuis sa naissance.

La pilote milanaise va participer aux huit manches de l'ERC, y compris son épreuve locale, le Rallye de Rome Capitale, en juillet. Elle pilotera une Citroën DS3 R3T avec la Toscane Chiara Lombardi comme copilote afin de prolonger un partenariat qui a débuté en 2018.



Le rêve de l'ERC, une grande opportunité de développement pour Somaschini

"Participer au championnat européen est une grande opportunité de développement pour moi", a déclaré la jeune femme de 26 ans. "Je dois tout d'abord remercier mes sponsors qui ont fait de ce rêve une réalité. Notre objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes et nous sommes conscients que ce ne sera pas facile. Les organisateurs des courses et du championnat lui-même nous ont accueillis à bras ouverts et nous ont assurés de leur soutien lors de nos débuts européens. Ce sera certainement une année pleine de nouveautés et parmi celles-ci, il y aura peut-être aussi un changement de voiture en cours de saison".



Somaschini reste positive en ces temps difficiles

"Je reste positive bien que la situation soit assez difficile, surtout en raison de l'apparition de l'urgence coronavirus en Italie et, par conséquent, de la nécessité d'annuler la plupart de mes engagements. Cependant, nous cherchons à faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout en essayant de préserver et de maintenir un bon niveau de santé qui, pour des personnes comme moi, qui souffrent d'une maladie qui compromet déjà les voies respiratoires, reste une priorité absolue".



Ralliement pour une très bonne cause

Somaschini s'alignera en compétition avec un message clair au premier plan : la maladie ne gagnera pas si la recherche est soutenue. Cela l'a incitée à créer une campagne de sensibilisation, #CorrerePerUnRespiro (Course pour un souffle), qui associe sa passion pour le sport automobile à une meilleure connaissance et compréhension de la mucoviscidose et au soutien de ses recherches vitales.



En plus de promouvoir #CorrerePerUnRespiro, Somaschini fera connaître le travail de la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS FFC (Fondation pour la recherche sur la mucoviscidose). Celle-ci promeut, sélectionne et finance des projets de recherche avancée visant à améliorer la durée et la qualité de vie des patients et à vaincre définitivement la mucoviscidose. Reconnue par le MIUR (ministère italien de la recherche et de l'éducation) comme promoteur de la recherche scientifique sur la maladie, elle s'appuie sur un réseau de 900 chercheurs et sur le travail de plus de 140 délégations et groupes de soutien.



Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire par virement bancaire : Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS, IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939, Référence : #CorrerePerUnRespiro

