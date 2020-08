Rada va faire ses débuts dans l’Abarth Rally Cup de l’ERC au Rallye de Liepaja

-

L'intérêt pour l'Abarth Rally Cup ne cesse de croître, Martin Rada étant le dernier pilote à s'engager dans la série monotype organisée dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA et réservée exclusivement aux Abarth 124 rally équipées de pneus Pirelli.

Après avoir essayé l'Abarth pour la première fois fin 2017, Rada a fait confiance à la voiture italienne ces deux dernières saisons, participant principalement à des courses dans sa République tchèque natale. Pour 2020, il se lance dans une campagne en Abarth Rally Cup qui débutera par le Rallye de Liepāja (14-16 août) et comprendra le Rallye de Hongrie en novembre.

Un passionné de voitures italiennes

Après avoir couru sur une Alfa Romeo 147, Rada est passée à une Abarth 124 à la fin de 2017. “L'arrivée dans la classe RGT et l'Abarth 124 rally a été un grand changement”, explique-t-il.“Piloter une propulsion dotée d'autant de puissance, c'est un défi pour tout le monde. Mais c'était une étape logique pour moi après l'Alfa Romeo, car c'était poursuivre avec la la marque. Cette voiture est sympa et c'est certainement un point fort sur la liste de départ de chaque course à laquelle nous nous rendons.”

Rada, copiloté par son compatriote Jaroslav Jugas, souligne également que la récompense attractive de 180 000 qui est offerte est une autre raison de lancer sa candidature en Abarth Rally Cup. Il est certain que ces prix sont une bonne motivation. “Pour les pilotes, c'est l'occasion d'obtenir des fonds pour le championnat ainsi que pour le service et l'entretien des voitures. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas la principale raison de faire l'ERC”, précise-t-il cependant.

Premier rallye sur terre avec l'Abarth

“C'est ma première participation en Lettonie et aussi mon premier rallye sur terre avec cette voiture”, continue Rada. “J'ai fait quelques courses sur cette surface en Autriche avec ma précédente Alfa Romeo, mais là, c'est totalement différent. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans la préparation de cette voiture, avons fait quelques essais et je crois que nous allons apprécier cette course et que nous allons récolter les fruits de nos préparatifs. Je vais apprendre avec cette voiture sur cette surface et je crois que nous allons acquérir beaucoup de nouvelles compétences.”

Félicitations aux organisateurs du Liepāja“Notre programme pour 2020 comprenait cinq courses ERC en Abarth Rally Cup, mais en raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu des changements dans notre calendrier. Nous avons donc décidé de faire notre premier rallye ERC de la saison en Lettonie. Cette course figurait dans le calendrier initial et c'est aussi notre seule occasion de courir sur la terre. L'un des nombreux défis que nous devrons relever concerne les restrictions autour de la COVID-19. Comme la République tchèque fait désormais partie de la liste des pays ‘rouges’, nous devons respecter les restrictions et les procédures pour pouvoir participer à cet événement. Je suis soulagé qu'il y ait un moyen de participer à ce rallye et j'ai vraiment hâte d' être. Ce sera très amusant avec l'Abarth sur terre, mais aussi un grand défi.”

