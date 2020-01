Rådström en essais pour préparer ses débuts en ERC Junior

Dennis Rådström a montré son intention de remporter le FIA ERC3 Junior Championship 2020 avec quatre jours d'essais en Pologne.

Faisant équpe avec le copilote Johan Johansson, le Suédois s'est associé à M-Sport Pologne sur un site proche de Cracovie afin de poursuivre les préparatifs pour la campagne à venir, où il courra à domicile dans la catégorie Junior du championnat du monde.



Tout en s'efforçant de remporter le titre de la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli, Rådström veut en savoir davantage sur le développement des voitures de rallye et le travail avec un ingénieur.



“Nous n'avons pas roulé depuis la fin de la saison dernière, il nous faut reprendre le rythme,” déclare Rådström. “Nous voulons établir une bonne collaboration avec les ingénieurs et espérer qu'ils puissent bénéficier de notre feedback quant au développement prochain de la voiture. Nous espérons bien commencer la saison avec beaucoup de roulage.”



Rådström et Johansson ont rejoint l'écurie Orsák Rallysport, déjà victorieuse par le passé, pour la saison 2020. Ils piloteront une Ford Fiesta R2T.

