Radstrom proche de son meilleur résultat en ERC

Dennis Rådström a obtenu un résultat qui a souligné son potentiel en se classant deuxième du championnat junior FIA ER3 soutenu par Pirelli lors du rallye Liepāja au début du mois.

Après un début de campagne frustrant lors du Rallye de Rome Capitale en juillet, Rådström s'est montré en vue en Lettonie dans la Ford Fiesta Rally4 qu'il partage avec son copilote et compatriote suédois Johan Johansson.



"Nous avons passé un très bon week-end, avec des hauts et des bas dans mon pilotage", a déclaré Rådström. "C'est ma première fois ici et il y a beaucoup à apprendre. Nous avons fait des têtes-à-queue sur certains croisements et manquions de confiance. Nous avons marqué de très bons points et l'année prochaine, nous serons plus confiants sur cette épreuve".

