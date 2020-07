Radstrom rejoint ses amis tchèques pour s’échauffer avant Rome en ERC

-

La préparation de Dennis Rådström et Johan Johansson pour le Rally di Roma Capitale se poursuivra ce week-end avec une participation au Rallye Bohemia en République tchèque.

Après un test fructueux le mois dernier, Rådström va disputer cette épreuve sur asphalte avec une Ford Fiesta Rally4 d'Orsák Rallysport qu'il utilisera dans le cadre du Championnat FIA Junior ERC3 soutenu par Pirelli en 2020.

“Le ressenti avant le rallye est bon”, dit le Suédois. “On est passés dans toutes les spéciales qui comprennent à la fois des portions rapides et sinueuses sur des routes larges ou étroites. On peut couper [dans les cordes] à quelques endroits.”

“On va courir le Rallye Bohemia comme tout autre rallye pour se remettre dans le rythme de la compétition et faire une bonne course avant Rome. On fera, comme toujours, de notre mieux ici au Rallye Bohemia.”

L'équipier de Rådström, le pilote hongrois Adrienn Vogel, va participer lui aussi au Rallye Bohemia.

Photo : Vandraq Studio

