Radstrom s’impose avant le Rally di Roma Capitale ERC

Dennis Rådström a confirmé ses ambitions pour le titre dans le Championnat FIA ERC3 Junior en dominant et remportant sa classe au Rallye Bohemia, en République tchèque, hier.

Copiloté par son compatriote Johan Johansson, Rådström a été le plus rapide de sa catégorie dans chacune des 18 spéciales au volant de sa Ford Fiesta Rally4 alignée par Orsák Rallysport.

“C'était très sympa d'être de retour derrière un volant et on emporte avec nous à Rome, pour le championnat d'Europe, la joie de rouler dans une voiture de rallye”, a réagi Rådström. “Nous avons trouvé à la fois la vitesse et la sécurité que nous voulons pour l'Italie. Johan et l'équipe ont travaillé parfaitement tout le week-end et la nouvelle Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland est absolument fantastique à piloter.”

Et Johansson d'ajouter : “Malgré le fait que nous avions une large avance, nous avons été en mesure de nous concentrer sur chaque spéciale pour qu'elle soit aussi bonne que possible. Nous avons un très bon feeling pour Rome.”

Photos : Vandraq Studio

