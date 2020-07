Rally di Roma Capitale ERC : faits et chiffres

-

Le Rally di Roma Capitale marquera la semaine prochaine (24-26 juillet) le lancement du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020. Voici quelques faits et chiffres essentiels.

L’essentiel

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2020, manche 1 sur 6*

Quand : 24-26 juillet 2020

Où : Fiuggi, près de Rome, Italie

Spéciales : 15

Distance : 197,80 kilomètres

Surface : Asphalte

Apparitions en ERC (depuis le reformatage de 2004) : 3 (2017-2019)

*Compte aussi pour : FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, Championnat d’Europe FIA des Rallyes pour Teams, Abarth Rally Cup

Derniers vainqueurs

2019 : Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)

2018 : Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017 : Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016 : Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (hors ERC)

2015 : Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (hors ERC)

Les engagés en chiffres

La liste des engagés pour la manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes FIA 2020 a été publiée par l’organisateur, Motorsport Italia. En voici tous les chiffres à retenir.

87 :Un total de 87 équipages s’est inscrit pour le Rally di Roma Capitale, manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes FIA et du Campionato Italiano Rally (CIR), le championnat d’Italie des Rallyes.

56 :Sur les 87 pilotes engagés, 56 (64%) le sont en Championnat d’Europe des Rallyes FIA.

42 :Quelque 42 voitures de la catégorie reine Rally2 seront en action dont 29 dans le cadre de l’ERC.

25 :Les Championnats Junior ERC ont attiré un total de 25 engagés, dont 12 éligibles pour l’ERC1 Junior (voitures Rally2) et 13 en lice pour l’ERC3 Junior (dans des Rally4 et Rally5 équipées de pneus Pirelli).

24 :Avec 24 nationalités représentées parmi les pilotes, l’attrait international de l’ERC est une nouvelle fois mis en lumière.

4 :Quatre champions nationaux en titre venus d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et de Roumanie, plus les détenteurs des titres ERC1 Junior et ERC3 Junior, sont attendus.

34 :Les pilotes qui courront à Rome ont remporté à eux tous 34 rallyes ERC et décroché trois titres en Championnat d’Europe des Rallyes FIA.

3 :La manche d’ouverture de l’Abarth Rally Cup sera le théâtre d’une lutte à trois entre Dariusz Poloński et les nouveaux venus Roberto Gobbin et Andrea Mabellini.

Cinq faits :

1 : Le Rally di Roma Capitale s'est déroulé pour la première fois en 2013 et a intégré le calendrier de l'ERC en 2017.

2 : L'arrivée la plus serrée dans l'histoire récente de l'ERC date de cette année-là, quand Bryan Bouffier a battu Kajetan Kajetanowicz de 0.3s.

3 : La commune hôte de Fiuggi, au sud-ouest du centre-ville de Rome, est connue pour son eau minérale gazeuse naturelle et les pouvoirs de guérison qu'elle possède.

4 : Max Rendina, à la tête de la structure Motorsport Italia organisatrice du Rally di Roma Capitale, compte trois départs en ERC à son actif.

5 : Rome a été l'une des deux capitales européennes à accueillir l'ERC en 2019, Nicosie étant la plaque tournante du Rallye de Chypre.

