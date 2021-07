Voici un tour d’horizon de la liste des engagés pour la troisième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, le Rally di Roma Capitale.

*Alexey Lukyanuk(Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team), vainqueur l’an dernier, tentera de défendre sa position de leader du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, après avoir remporté héroïquement la catégorie WRC3 au Rallye d’Estonie devant Andreas Mikkelsen, vainqueur de la catégorie WRC2 et tête de série numéro deux pour ses débuts au Rally di Roma Capitale sur une Škoda Fabia Rally2 Evo préparée par le Toksport WRT.

*Miko Marczyk(Team ORLEN), membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, prend son deuxième départ à Rome après avoir remporté sa troisième victoire dans le championnat polonais sur l’asphalte au Rajd Nadwiślański, le week-end dernier.

*Nikolay Gryazin, qui s’est imposé au Rallye de Liepāja, cherchera à gagner de la confiance en Italie après avoir été éliminé de la lutte en WRC2 au Rallye d’Estonie. Le Russe basé en Lettonie peut s’appuyer sur son expérience du Rallye de Rome – tout comme l’étoile montante du Rallye Team Spain, Efrén Llarena. Mais si Llarena a une certaine connaissance des spéciales, il n’a jamais piloté sa Fabia sur l’asphalte.

*L’Irlandais Craig Breenprend le départ du Rally di Roma Capitale, avec le Team MRF Tyres, sur une bonne note après avoir terminé deux fois deuxième au classement général du Rallye d’Estonie et sur la dernière manche de l’ERC, le Rallye de Liepāja.

*Simone Campedelli, ancien vainqueur de l’épreuve, intègre quant à lui le même Team MRF Tyres pour sa manche locale de l’ERC.

*Bien que le Rally di Roma Capitale soit une nouveauté pour Nil Solans, le pedigree asphalte de l’espoir du Rallye Team Spain ne fait aucun doute.

*Le Tchèque Erik Caiss’est préparé à son retour à Rome en terminant deuxième, derrière Simon Wagner, au Rallye Weiz, le week-end dernier, au volant de sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team.

*Le quadruple champion Hongrie Norbert Herczig(Škoda du Rally Team Hungaria) est une force reconnue sur goudron, tout comme le triple champion de France et débutant à Rome Yoann Bonato(photo, Citroën de de CHL Sport Auto Citroën).

*Umberto Scandola, double vainqueur du Rally di Roma Capitale, est le pilote de pointe du Hyundai Rally Team Italia, qui comprend également le champion d’Italie en titre,Andrea Crugnola, vainqueur de pas moins de 19 spéciale sur ce rendez-vous par le passé.

*Parmi les autres pilotes nationaux de haut niveau en quête de succès en ERC à Rome, citons Fabio Andolfi,leader du championnat italien et ancien pilote de l’ERC3 Junior, Tommaso Ciuffi, Damiano De Tommaso, Andrea MazzocchietGiacomo Scattolin.

*Giandomenico Bassocompte deux titres ERC et deux victoires au Rally di Roma Capitale sur son impressionnant CV et retrouve le volant d’une Škoda après avoir couru sur une Volkswagen Polo la saison dernière.

*Le Roumain Simone Tempestini, né en Italie, est cinq fois champion national et fait partie de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, tandis que son compatriote Alberto Battistollicontinue de se montrer prometteur.

*Rachele Somaschiniest de retour en ERC après être passée au niveau Rally2 sur une Citroën C3 pour 2021.

*Callum Devine, soutenu par la Motorsport Ireland Rally Academy, compte sur la Ford Fiesta pour sa deuxième participation à Rome. Ses compatriotes Josh McErleanetPauric Duffycourent sur des Hyundai i20 R5.

*Grégoire Munster, membre de la Talent Factory d’ERC-MICHELIN, s’élance pour la troisième fois au Rally di Roma Capitale en espérant que la chance lui sourira après un début de saison raté en ERC. Il est rejoint sur la liste des engagés par Ole Christian Veiby, pilote junior Hyundai et nouveau venu à Rome.

*L’Espagnol Iván Ares(Hyundai Ares Racing) fait sa première apparition à Rome après avoir terminé deuxième du Rallye d’Ourense, dans son pays, le week-end dernier. Il a obtenu deux podiums en ERC sur asphalte en 2020.

*Le résident de Rome Albert von Thurn und Taxisfait un retour bienvenu en ERC, tandis que Jarosław Koltun,Aloísio Monteiro, Luis Vilariñoet Igor Widłakpoursuivent leurs aventures respectives dans le championnat européen.

*Dominik Stříteskýest très bien considéré dans sa République tchèque natale et profite du Rally di Roma Capitale pour faire ses débuts en ERC.

*Dmitry Feofanovs’est hissé en tête du classement ERC2 grâce à sa première victoire dans la catégorie au Rallye de Liepāja. De retour sur sa Suzuki Swift R4lly S équipée du kit Rally2, il devra faire face à la concurrence d’un grand nombre de nouveaux venus dans la catégorie production. Parmi eux, Javier Pardo(Suzuki Motor Ibérica), vainqueur de la première manche, Victor Cartier, sur la Toyota Yaris Rally2 Kit développée par ses soins, Michał Pryczekdu Subaru Historic Rally Team et Joan Vinyes, coéquipier de Pardo sur une seconde Suzuki.

*Dariusz Polońskiet le revenant Roberto Gobbinsont prétendants au titre en Abarth Rally Cup, tandis queCsába Juhaszrevient au Rally di Roma Capitale au volant d’une Mitsubishi Lancer Evolution X après avoir participé la saison dernière sur une Renault Clio R3T.

*La lutte en ERC Junior pour les moins de 28 ans, dans des voitures de type Rally3 sur pneus Pirelli, oppose les pilotes de Ford Fiesta Rally3 Oscar Solberget Ken Torn, qui a remporté l’ERC3 Junior à Rome la saison dernière.

*Le Finlandais Sami Pajarifait ses débuts à Rome en tant que leader de l’ERC3/ERC3 Junior et du Championnat du Monde Junior des Rallyes de la FIA, après avoir remporté sa catégorie en Estonie le week-end dernier.

*Pep Bassas, du Spain Rallye Team, offre une forte opposition en ERC3, tandis que l’Allemand Nick Loof revient à Rome après être monté sur le podium en ERC3 Junior en Pologne et en Lettonie. Loof, qui a récemment fêté ses 20 ans, a effectué les reconnaissances du Rallye de Rome l’année dernière, mais n’a pas encore abordé les spéciales asphaltées de l’épreuve en compétition.

*Le Français Jean-Baptiste Franceschi, as de l’asphalte, a signé un doublé ERC3/ERC3 Junior en Lettonie sur la toute nouvelle Renault Clio Rally4. Le Norvégien Ola Jr Noreest son coéquipier au sein du Toksport WRT sur une voiture identique. Florian Bernardi, multiple vainqueur en ERC3, dispose également d’une Clio Rally4 pour son retour très attendu dans la catégorie.

*Le Roumain Norbert Maiorsera à surveiller au volant d’une Peugeot 208 Rally4, tandis que Martin Lászlóa terminé troisième de l’ERC3 lors de ses débuts en Rome la saison dernière – lui qui préfère d’ailleurs l’asphalte à la terre. Le Hongrois a terminé deux places devant sa compatriote Adrienn Vogel, meilleure pilote féminine de l’ERC 2020.

*Autre représentant du Rallye Team Spain, Alejandro Cáchonretrouve l’ERC3 Junior après avoir été absent à Liepāja, où Amaury Molleet Daniel Polášekont tous deux obtenu de bons résultats. Cependant, de ce trio, seul Molle a une expérience antérieure à Rome. Łukasz Lewandowskis’est bien battu après un tonneau, avec son Opel Corsa Rally4, pour quelques points ERC3 en Lettonie.

*L’étoile montante italienne Andrea Mabellinise donne pour mission de terminer en tête du Clio Trophy by Toksport WRT pour la deuxième fois consécutive, mais le Turc Yigit Timurveut prendre sa revanche après sa pénalité au Rallye de Liepāja. Paulo Soria, venu d’Argentine, et deux Français, Bastien Bergounheet Ghjuvanni Rossi, complètent le plateau du Clio Trophy by Toksport WRT dans leurs Clio Rally5 identiques chaussées de pneus MICHELIN.

