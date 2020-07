-

La liste des engagés du Rally di Roma Capitale démontre l'attrait de l'ERC et l'implication des équipes comme des pilotes durant cette période sans précédent causée par la pandémie de COVID-19. En voici les chiffres clés.

87 : Un total de 87 équipages s’est inscrit pour le Rally di Roma Capitale, manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes FIA et du Campionato Italiano Rally (CIR), le championnat d’Italie des Rallyes.

56 : Sur les 87 pilotes engagés, 56 (64%) le sont en Championnat d’Europe des Rallyes FIA.

42 :Quelque 42 voitures de la catégorie reine Rally2 seront en action dont 29 dans le cadre de l’ERC.

25 : Les Championnats Junior ERC ont attiré un total de 25 engagés, dont 12 éligibles pour l’ERC1 Junior (voitures Rally2) et 13 en lice pour l’ERC3 Junior (dans des Rally4 et Rally5 équipées de pneus Pirelli).

24 : Avec 24 nationalités représentées parmi les pilotes, l’attrait international de l’ERC est une nouvelle fois mis en lumière.

4 : Quatre champions nationaux en titre venus d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et de Roumanie, plus les détenteurs des titres ERC1 Junior et ERC3 Junior, sont attendus.

34 : Les pilotes qui courront à Rome ont remporté à eux tous 34 rallyes ERC et décroché trois titres en Championnat d’Europe des Rallyes FIA.

3 : La manche d’ouverture de l’Abarth Rally Cup sera le théâtre d’une lutte à trois entre Dariusz Poloński et les nouveaux venus Roberto Gobbin et Andrea Mabellini.

ERC Nous sommes de retour : l’ERC 2020 prêt à démarrer HIER À 04:00

The post Rally di Roma Capitale ERC : rappel des engagés en chiffres appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Tempestini entame la course au titre ERC1 Junior en tant que vainqueur 19/07/2020 À 13:00