Solans, qui court en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et au Rally Islas Canarias pour la première fois, a été le plus rapide dans trois des quatre spéciales avec sa Škoda Fabia Rally2 Evo, alors qu’Ares a signé le meilleur chrono dans la troisième au volant de sa Hyundai i20 R5.

“Je ne m’attendais pas à ce que l’asphalte soit aussi glissant que ça, nous avons fait le bon choix de pneus, c’est vrai, mais nous devons encore améliorer la voiture, car j’ai changé beaucoup de choses sur le set-up du fait que nous ne ressentions pas le grip”, a expliqué Solans. “Cela a été une bonne matinée, mais tout peut changer et nous venons seulement de commencer. Je n’ai jamais disputé ce rallye avant, mais j’ai beaucoup travaillé sur mes notes qui sont très descriptives, et je dirais que c’est bien plus facile comme ça.”