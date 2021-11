Alexey Lukyanuk a donné une leçon de pilotage sur le goudron en réalisant une performance sublime lors de la première étape du 45e Rally Islas Canarias, manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Au volant de sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team et avec Alexey Arnautov à ses côtés, Lukyanuk a été le plus rapide sur huit des neuf spéciales de la journée pour prendre une avance de 32,6 secondes.Le Russe, équipé de pneus Pirelli et en quête d’une quatrième victoire à Las Palmas, a roulé à fond dès le départ et gardé son sang-froid lorsqu’il a été pénalisé de 10s pour une infraction au passage d’une chicane de pneus dans l’ES2., a réagi Lukyanuk, champion ERC 2018 et 2020, qui a été contraint de manquer le Rallye de Hongrie le mois dernier en raison de problème de financement.Efren Llarena, du Rallye Team Spain, a accru ses chances de devancer Miko Marczyk (ORLEN Team) à la deuxième place du classement final de l’ERC en terminant la première étape à la deuxième du classement général, ce qui lui permet d’obtenir quatre points de bonus. Cependant, le champion des Canaries, Enrique Cruze, n’est qu’à 3,6s de l’Espagnol.En remportant la dernière spéciale de ce vendredi, Marczyk a pu repousser Simone Campedelli (Team MRF Tyres) au quatrième rang. Yoann Bonato (CHL Sport Auto) est sixième, suivi de Surhayén Pernía, Iván Ares, Luis Monzón et Nil Solans.Jan Solans est passé de la neuvième à la 11e place après un tête-à-queue dans l’ES9. Yeray Lemes est 12e pour ses débuts au volant de la toute nouvelle Hyundai i20 N Rally2, suivi d’Albert von Thurn und Taxis. Celui-ci prend part à son cinquième Rally Islas Canarias après un accident lors des essais qui, selon l’ancien pilote de GT, l’a empêché de trouver les meilleurs réglages. Jarosław Kołtun et Luis Vilariño sont respectivement 14 et 15e.Javier Pardo reste en course pour le titre ERC2, malgré une perte de puissance dans l’ES2 qui lui a fait perdre près de trois minutes. Et bien que sa quête d’une sixième victoire consécutive semble terminée, son équipe Suzuki Motor Ibérica a connu une bonne journée de plus, car Joan Vinyes est en tête de la catégorie production devant Carlos David García, le leader de l’Abarth Rally Cup. Dmitry Feofanov, rival de Pardo pour le titre, a été forcé de s’arrêter pour changer un pneu endommagé dans l’ES8 et a par conséquent glissé à la cinquième place de la catégorie.Anthony Fotia, qui pilote une Renault Clio Rally4 de CHL Sport Auto, est en tête des catégories ERC3 et ERC3 Junior pour ses débuts au Rally Islas Canarias. Jean-Baptiste Franceschi, au volant de sa Clio Rally4 Toksport WRT, est à 0,9s et tente de remporter les deux titres. Sami Pajari, en tête du classement provisoire de l’ERC3 Junior, est à 4,2s de Franceschi en troisième position.1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 Rally2 1h05min08,02s2 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +32,6s3 Enrique Cruz (ESP)/Yeray Mujica (ESP) Ford Fiesta Rally2 +36,2s4 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +37,7s5 Simone Campedelli (ITA)/Tania Canton (CHE) Škoda Fabia Rally2 Evo +38,4s6 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 Rally2 +43,2s7 Surhayén Pernía (ESP)/Alba Sánchez (ESP) Hyundai i20 R5 +45,0s8 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5 +48,0s9 Luis Monzón (ESP)/José Déniz (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +1min03,3s10 Nil Solans (ESP)/Marc Martí (ESP) Hyundai i20 R5 +1m05,5s11 Jan Solans (ESP)/Rodrigo Sanjuan (ESP) Citroën C3 Rally2 +1min09,4s12 Yeray Lemes (ESP)/Rogelio Peñate (ESP) Hyundai i20 N Rally2 +1min34,7s13 Albert von Thurn und Taxis (DEU)/Bernhard Ettel (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +2min29,3s14 Jarosław Kołtun (POL)/Ireneusz Pleskot (POL) Ford Fiesta Rally2 +3min21,9s15 Luis Vilariño (ESP)/José Murado (ESP) Śkoda Fabia Rally2 Evo +3min42,6sJoan Vinyes (AND)/Jordi Mercader (ESP) Suzuki Swift R4lly SAnthony Fotia (FRA)/Arnaud Dunand (FRA) Renault Clio Rally4Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally3Anthony Fotia (FRA)/Arnaud Dunand (FRA) Renault Clio Rally4Carlos David García (ESP)/Nazer Ghuneim (ESP) Abarth 124 rally