Rally Liepāja ERC : faits et chiffres

Après sept manches passionnantes, pleines de joie, de larmes et d'excitation, le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 se dirige vers sa dernière manche, en Lettonie, du 12 au 14 octobre. Voici quelques faites et chiffres essentiels du Rally Liepāja.

Faits...

*Cette année est importante pour la Lettonie. En plus de célébrer les exploits de Mārtiņš Sesks qui a remporté le Championnat FIA ERC Junior Under 27, le pays se prépare à fêter ses 100 ans le 18 novembre.

*Le Rally Liepāja fait partie du Festival of Speed Kurzeme qui amène des courses de hors-bord sur le canal de Tirdzniecības ainsi que d'autres attractions motorisées dans le secteur.

*Liepāja peut se targuer d'être l'unique ville lettone en dehors de la capitale, Riga, à proposer des options de transport aérien, terrestre ou ferroviaire, alors que son président du conseil municipal, Uldis Sesks, est un ancien pilote de rallye renommé en même temps que le père de Mārtiņš.

*Le Rally Liepāja est né de l'imagination du pilote de rallye devenu promoteur Raimonds Strokšs. Couru originellement en hiver, il se déroule en automne depuis 2016. Cette nouvelle date en a fait un tout nouveau rallye, sans neige ni glace sur les spéciales en terre.

*Les habitants de Liepāja auront un accès facile au parc d'assistance cette année, les organisateurs ayant ramené celui-ci sur la place de Jaunliepāja, en centre-ville et à proximité de leur quartier général.

… et chiffres

6 : Le Rally Liepāja fait partie du championnat d'Europe depuis 2013, ce qui fait de la présente édition sa sixième au calendrier (série en cours).

4 : Le défi se complique cette année pour les équipages disputant les finales combinées de l'ERC mais aussi du championnat de Lettonie, avec quatre toutes nouvelles spéciales.

12 : Douze spéciales sur terre pour une distance chronométrée de 205,83 kilomètres composent le parcours de cette année. La première sera Neste (Pērbone), qui débutera à 10h00, heure locale (09h00 à Paris) le samedi 13 octobre.

24,99 : La dernière spéciale, Liepāja (Tebra) est la plus longue du rallye avec 24,99 kilomètres. Elle pourrait donc déboucher sur un beau suspense et une décision au tout dernier moment dans l'attribution de plusieurs titres ERC.

20 : Nikolay Gryazin a fêté ses 20 ans le week-end où il a remporté le Rally Liepāja en 2018. Le palmarès comprend aussi les stars du championnat du monde Craig Breen (2015) et Esapekka Lappi (2014) ainsi que le vainqueur inaugural, le Finlandais Jari Ketomaa.

