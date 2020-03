La commission Rallye de la FIA a profité de la récente réunion du Conseil mondial du sport automobile à Genève pour fournir de plus amples détails sur le règlement technique du Rallye3, qui devrait être adopté dans le cadre du championnat européen des rallyes de la FIA à partir de 2021.

Essentiellement basé sur une voiture de Rallye4 (anciennement R2) à quatre roues motrices, le Rallye3 suscite déjà l'intérêt dans le monde entier en tant que remplaçant de la catégorie Groupe N, ce qui peut plaire à la fois aux gentlemen drivers et aux pilotes en phase de développement de carrière qui se lancent en compétition sur deux roues motrices.



Voici les principaux éléments de cette nouvelle catégorie :



*Les constructeurs convertissent les carrosseries de la configuration 2RM à la configuration 4RM



* Parties avant et arrière communes (triangles, amortisseurs, étriers de frein, etc.) pour réduire les coûts



*Largeur de la voiture identique à celle de la voiture de série standard (non élargie comme en Rallye2)



*Carrosserie standard (les pare-chocs et les ailes peuvent être achetés chez les concessionnaires automobiles locaux)



*Réservoir de carburant de forme simple pour réduire les coûts, positionné plus haut dans la voiture pour une conception simple



*Un seul rapport de boîte de vitesses, deux angles de rampe différentiels pour réduire les coûts d'ingénierie



*Homologué à partir du 1er janvier 2021



*Poids minimum fixé à 1 180 kilogrammes



*210 cv équilibrés par un turbo restricteur



*Plafonnement des prix à 100 000 euros

The post Rally3 en ERC : les éléments clés appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.