Classements provisoires (après 2 manches sur 6)

ERC1 (Pilotes) : 1 Lukyanuk 70, 2 Solberg 66, 3 Breen 40, 4 Basso 32, 5 Munster 28, etc.

ERC1 (Copilotes) : 1 Eremeev 70, 2 Johnston 66, 3 Nagle 40, 4 Granai 32, 5 Louka 28, etc.

ERC2 (Pilotes) : 1 Melegari 62, 2 Feofanov 47, 3 Érdi Jr 40, 4 Mabellini 33, 5 Igaveņš 31, etc.

ERC2 (Copilotes) : 1 Bonato 62, 2 Kokins 47, 3 Kovács 40, 4 Arena 33, 5 Igaveņš 31, etc.

ERC3 (Pilotes) : 1 Torn 79, 2 Bassas 44, 3 Rådström 38, 4 Nitišs 24, 5 M László 23, etc.

ERC3 (Copilotes) : 1 Pannas 79, 2 Coronado 44, 3 Johansson 38, 4 Mālnieks 24, 5 Zsiros 23, etc.

ERC1 Junior : 1 Solberg 80, 2 Munster 49, 3 Lindholm 48, 4 Llarena 48, 5 Marczyk 34, etc.

ERC3 Junior : 1 Torn 79, 2 Rådström 45, 3 Bassas 44, 4 Landa 28, 5 Nitišs 24, etc.

ERC Teams : 1 Saintéloc Junior Team 111, 2 Rallye Team Spain 95, 3 Team MRF Tyres 93, 4 Estonian Autosport Junior Team 80, 5 DriftCompany Rally Team 57, etc.

Abarth Rally Cup : 1 Mabellini 30, 2 Rada 30, 3 Gobbin 24, etc.