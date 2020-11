Le Rallye de Hongrie, quatrième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA qui aura lieu du 6 au 8 novembre, promet deux jours d’action et de divertissement samedi et dimanche prochains. Voici ce qu’il faut savoir avant le rendez-vous basé à Nyíregyháza.

Après avoir perdu le titre ERC dans la dernière spéciale du Rallye de Hongrie qui clôturait la saison dernière,Alexey Lukyanuk espère quitter Nyíregyháza 12 mois plus tard avec cette fois plus de bons que de mauvais souvenirs.

Ayant disputé les trois premières manches de l’ERC 2020 avec une Volkswagen Polo GTI R5, le prétendant au titre ERC1 Junior Oliver Solberg passe au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo préparée par Eurosol pour ses débuts au Rallye de Hongrie. L’espoir autrichien Simon Wagner pilotera une seconde Fabia de l’équipe hongroise pour son retour dans le championnat.

Nikolay Gryazin, qui avait coiffé la couronne ERC1 Junior en 2018, va prendre son second départ de l’année en ERC, le Russe disposant d’une Hyundai i20 R5 préparée par la structure belge BMA de Bernard Munster – le père du Junior ERC1 Grégoire Munster qui sera son équipier. Tous deux vont faire leurs débuts au Rallye de Hongrie.

Deux fois vainqueur en Championnat du monde des Rallyes, Andreas Mikkelsen va prendre part à son premier rendez-vous ERC en huit ans sur une Fabia du Topp-Cars Rally Team. Cette structure aligne en ERC1 Junior l’espoir local Ádám Velenczei, dans la lutte pour le titre national.

Velenczei est l’un des nombreux talents hongrois qui seront en action sur leur manche nationale de l’ERC. Norbert Herczig (quadruple champion de Hongrie et fort de deux podiums en championnat d’Europe avec le MOL Racing Team), Ferenc Vincze (champion de Hongrie en titre) et Andras Hadík (titré en 2018) font partie d’une liste de rapides locaux qui comprend aussiFrigyes Turán (vainqueur du Rallye de Hongrie en 2019). Patrik Herczig, âgé de 17 ans et fils de Norbert, sera au départ de son premier rallye ERC.

Le Team MRF Tyres comptera cette fois encore sur Craig Breen et Emil Lindholm pour viser le succès dans les spéciales. De son côté, la Motorsport Ireland Rally Academy passe de une à deux voitures au départ, Josh McErlean rejoignant le pilote habituel Callum Devine qui a pris une belle troisième place au général en Hongrie il y a un an.

Son copilote habituel Pirmin Winklhofer n’étant pas disponible alors qu’il était censé courir à ses côtés, le double champion ERC Junior Marijan Griebel a recruté Tobias Braun pour un second rallye consécutif. Albert von Thurn und Taxis défendra lui aussi les couleurs allemandes alors que l’Autrichien Niki Mayr-Melnhof imite son ami von Thurn und Taxis en passant des courses de GT au rallye.

Erik Cais (Yacco ACCO Team), Efrén Llarena (Rallye Team Spain) et le champion de Pologne Miko Marczyk (Team ORLEN) abordent le Rallye de Hongrie avec pour objectif une première victoire en ERC1 Junior. Dominik Dinkel (Brose Motorsport) visera aussi les premières places avec Ursula Mayrhofer, de retour à ses côtés après avoir manqué le Rallye de Fafe Montelongo. Ces quatre pilotes ont montré un bon niveau de forme au Portugal, et Cais arrivera en Hongrie – où il a remporté l’ERC3 l’an dernier – sur la lancée de deux victoires au niveau national en Italie et en Pologne. Llarena a aussi couru depuis Fafe, prenant la quatrième place au Rally Princesa le mois dernier.

Simone Tempestini va retrouver l’ERC1 Junior désormais en tant que quintuple champion de Roumaine. Il sera aussi de retour au volant de la Citroën C3 R5 dont il a aidé le développement en 2018, ayant couru plus récemment sur une Škoda Fabia.

Après son podium au général au Rallye de Fafe Montelongo, Yoann Bonato est chaud pour son second départ en ERC avec une Citroën C3 R5 équipée de Michelin. Mads Østberg ne sera pas présent comme prévu initialement sur une auto similaire engagée sous la bannière du Citroën Rally Team Hungary, mas l’habitué de l’ERC3 qu’est Kornél Lukács sera présent avec cette équipe sous le pseudonyme de Csucsu.

Sept pilotes s’affronteront en ERC2, le local Tibor Érdi Jr visant une troisième victoire en 2020. Il est à égalité en tête du championnat avec Zelindo Melegari, qui retrouve le volant d’une Subaru Impreza pour son premier Rallye de Hongrie. Dmitry Feofanov n’a que cinq points de retard sur ce duo après trois manches. Andrea Mabellini emmène un contingent de quatre engagés en Abarth Rally Cup, qui comprend aussi l’autre Italien Roberto Gobbin, le Tchèque Martin Rada et le nouveau venu roumain Mihnea Mureșan.

Six pilotes sont engagés dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli. Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) mène le classement provisoire devant Pep Bassas (Rallye Team Spain). Le Belge Amaury Molle et le débutant en ERC roumain Norbert Maior, ainsi qu’Ola Jr Nore et Rachele Somaschini– qui donneront son baptême du feu en ERC à la nouvelle Renault Clio Rally5 préparée par Toksport –, seront aussi en lice dans cette catégorie.

Autre partants du côté des locaux, Martin László, qui a décroché un podium en ERC3 au Rally di Roma Capitale cet été, Adrienn Vogel, qui avait aussi impressionné en se classant cinquième (elle disposera cette fois d’une Ford Fiesta Rally4 pour sa seconde participation de l’année en ERC), et Csaba Juhász qui avait pris la septième place de cette même épreuve.

Enfin, le RoumainRaul Badiu, vu en bonne forme dans le championnat du monde Junior, va prendre son premier départ en ERC depuis le Rallye de Sibiu en 2013 à domicile, lors duquel le volant de sa Dacia Logan s’était décroché en spéciale. Un moment pour le moins bizarre, filmé par Eurosport durant la couverture de l’événement et qui peut être vu ou revu ici :https://youtu.be/nA2wS4Ptzaw?t=510. Badiu pilotera une Peugeot 208 R2 pour la première fois en Hongrie.

