CINQ FAITS 1 : Plusieurs pilotes hongrois disputent chaque saison le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Tibor Érdi Jr ayant remporté le titre ERC2 pour la deuxième année consécutive en 2018 et le quadruple champion national Norbert Herczig s’étant imposé comme l’une des têtes d’affiche. Dávid Botka a été vainqueur en spéciale dans le passé, Kristóf Klausz a inscrit des points en ERC3 Junior.

2 : Connu surtout pour accueillir des compétitions de rallycross, le circuit de Rabócsiring, au sud de Nyíregyháza, est le théâtre de la spéciale d’ouverture du Rallye de Hongrie, les pilotes s’affrontant deux par deux sur un parcours de 2,4 kilomètres.

3 : En plus d’accueillir une manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Nyíregyháza est connue pour son zoo, qui compte 5000 animaux de 500 espèces sur un site de 30 hectares.

4 : Le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, est associé de longue date à la Hongrie via le Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) et maintenant la WTCR – FIA World Touring Car Cup.

5 : En intégrant le calendrier européen pour la première fois en 2019, le Rallye de Hongrie est devenu la première manche sur goudron à conclure la saison depuis le Rallye International du Valais en 2015.