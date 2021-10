Mads Østberg fait son retour en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au Rallye de Hongrie, cette semaine, et voici sa Citroën C3 Rally2, préparée et engagée par PH Sport et soutenue par Citroën Racing, fin prête pour la course.

Østberg a combiné sa participation au WRC2 avec une autre au championnat hongrois en 2021. Et comme le Rallye de Hongrie est à la fois la manche décisive du championnat national et l’avant-dernière épreuve de la saison ERC, le Norvégien est l’un des prétendants aux premières places à Nyíregyháza avec son copilote Torsten Eriksen.



Le duo arrive en Hongrie après avoir disputé la manche espagnole du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, sa dernière épreuve WRC2 de la saison. Bien qu’Østberg ait perdu son titre au profit d’Andreas Mikkelsen, Eriksen ne peut pas être rattrapé dans la bataille pour terminer la saison en tant que meilleur copilote WRC2, Mikkelsen en ayant eu plusieurs à ses côtés durant l’année.



“Il [Eriksen] le mérite vraiment”, a écrit Østberg sur Facebook.“C’est vraiment le meilleur copilote du monde, un bon joueur d’équipe et un bon ami. La saison a été compliquée pour nous, nous avions vraiment le rythme pour gagner chaque rallye – mais cette année, ça ne s’est tout simplement pas produit. Nous sommes déçus bien sûr, mais en même temps, nous avons toujours le sentiment d’avoir montré nos capacités.”

ERC Gryazin bat Ostberg pour le meilleur temps dans la Spéciale de Qualification au Rallye ERC de IL Y A 25 MINUTES

ERC Le Rallye de Hongrie en direct sur ERC Radio IL Y A 3 HEURES