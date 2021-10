Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA se poursuivra la semaine prochaine avec le Rallye de Hongrie (22-24 octobre). Voici quelques informations essentielles avant que l’action ne débute à Nyíregyháza.

L’ESSENTIEL :

Départ :18h00, Nyíregyháza

Arrivée :19h04, Nyíregyháza

Quartier général :Athletic Center of Nyíregyháza, H-4400 Nyíregyháza, Kerék u, Hungary

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :2 (2019-2020)

Spéciales :14

Distance chronométrée :182,01 kilomètres

Distance en liaison :784,87 kilomètres

Distance totale :966,88 kilomètres

Surface :Asphalte

Essais Libres (pilotes prioritaires) :12h30-14h30, vendredi 11 octobre, Napkor (4,35 kilomètres)

Spéciale de Qualification (idem) :14h45, vendredi 22 octobre, Napkor (4,35 kilomètres)

Shakedown (tous pilotes) :15h30-17h00, vendredi 22 octobre, Napkor (4,35 kilomètres)



Le rallye en 100 mots :La Hongrie a intégré l’ERC en 2019 pour la première fois depuis 2003, avec un nouveau rallye sur goudron à Nyíregyháza, donnant lieu à un match décisif pour le titre qui s’est joué dans la toute dernière spéciale en faveur de Chris Ingram. Si l’épreuve du nord-est du pays était toute nouvelle en 2018, sous le nom de Nyíregyháza Rally, en vue d’une future inclusion en ERC, ville et région environnante étaient des habituées de la scène nationale les années précédentes. Les spéciales comportent des portions rapides et étroites, mais pluie et boue ont fourni un défi supplémentaire en 2019.



Éligibilité :ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT.



Précédents vainqueurs :

2020 :Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Škoda Fabia Rally2 Evo)

2019 :Frigyes Turán/László Bagaméri (Škoda Fabia R5)

2018 :András Hadik/Attila Deák (Ford Fiesta R5)*

*sous l’appellation Nyíregyháza Rally



Cinq faits :

1 :Plusieurs pilotes hongrois disputent le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA chaque saison, Tibor Érdi Jr ayant remporté le titre ERC2 pour la deuxième année consécutive en 2018 et Norbert Herczig, quadruple champion national, s’étant ensuite imposé comme un des leaders. Dávid Botka s’est imposé en spéciale par le passé, et Kristóf Klausz a marqué des points en ERC3 Junior.

2 :Mieux connu comme piste de rallycross, le circuit de Rabócsiring, au sud de Nyíregyháza, accueille traditionnellement la spéciale d’ouverture du Rallye de Hongrie, où les pilotes s’affrontent sur un court tracé.

3 :En plus d’accueillir une manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Nyíregyháza est célèbre pour son zoo, qui abrite 500 espèces et 5000 animaux sur un site de 30 hectares.

4 :Eurosport Events, promoteur de l’ERC, a une longue association avec la Hongrie à travers le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA et maintenant la WTCR – Coupe du Monde FIA des Voitures de Tourisme.

5 :Lorsque le Rallye de Hongrie a rejoint le calendrier du championnat européen pour la première fois en 2019, il est devenu le premier événement à surface scellée à accueillir la finale de l’ERC depuis le Rallye International du Valais, en Suisse, en 2015.

ERC Le P1 Racing Fuels Podium Challenge a récompensé les pilotes de l’ERC à Fafe 04/10/2021 À 10:38

ERC Les stars de l’ERC prêtes à sauter dans Lameirinha en direct 04/10/2021 À 10:28