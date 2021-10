Andrea Mabellini sera le pilote à battre lorsque se décidera l’issue de la première édition du Clio Trophy by Toksport WRT, au Rallye de Hongrie ce week-end.

Après quatre manches, l’Italien, triple vainqueur, mène le classement provisoire avec 22 points d’avance sur l’Argentin Paulo Soria, qui a remporté le premier rallye de la saison. Ghjuvanni Rossi est à deux points en troisième position, et l’autre pilote français Bastien Bergounhe est quatrième, à six points de Rossi.



Le double de points étant offerts en Clio Trophy by Toksport WRT au Rallye de Hongrie, les quatre membres de ce quatuor de tête peuvent remporter le titre et la récompense qui consiste en trois manches de la saison 2022 de l’ERC sur une Clio Rally4 du Toksport WRT.



“Nous avons trois victoires et c’est bien, mais les points sont doublés en Hongrie”, a déclaré Mabellini après sa victoire sur la dernière manche du Clio Trophy by Toksport WRT, fin août en République tchèque.“Ce n’est pas bon pour nous, mais c’est le règlement, alors nous verrons. Nous savons déjà que la Hongrie est un rallye difficile.”



Bien qu’il ait montré un bon rythme au cours de la saison, plusieurs incidents signifient que le malchanceux Yigit Timur est hors de la course pour le titre, même si le Turc sera toujours à surveiller ce week-end. Cependant, tout comme Bergounhe, Rossi et Soria, Timur ne connaît pas les spéciales du Rallye de Hongrie et sera donc en mission découverte ce week-end.

