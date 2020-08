Rallye de Liepaja ERC, résumé jour 1 : l’histoire se répète avec Solberg, 18 ans, en tête

-

Oliver Solberg a été trop rapide pour ses rivaux du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA sur les rapides spéciales en terre du Rallye de Liepāja, cet après-midi. Au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5 équipée de Pirelli, le jeune homme de 18 ans a signé le meilleur temps dans deux des quatre spéciales tracées près de la ville de Talsi, pour compter dix secondes d’avance au général.

Avec son copilote irlandais Aaron Johnston, Solberg aurait pu creuser un écart plus important s’il n’avait perdu de précieuses secondes sur un calage moteur au départ de la toute première spéciale puis un tête-à-queue dans la quatrième en raison du manque de visibilité dû à la poussière laissée par ceux qui le précédaient sur la route.



“Cette journée a été assez excitante”, a dit Solberg.“J’ai calé sur le premier départ ce matin, car le grip était un peu meilleur que je pensais. J’ai été un peu trop optimiste côté régime et j’ai perdu cinq secondes. J’ai été trop lent dans la spéciale 2, trop prudent parce que c’était très glissant et je ne voulais pas prendre de risques. Cet après-midi, ça a été la grosse attaque dans les spéciales 3 et 4. Mais il y avait tellement de poussière et c’était tellement glissant que je suis parti en tête-à-queue dans un gauche lent et j’ai dû attendre, car il y avait beaucoup de poussière partout autour. J’ai laissé peut-être 15 secondes, c’est fou. Mais, au final, je mène quand même. Dix secondes d’avance, ce n’est pas beaucoup, mais sur ces routes rapides, c’est au moins une petite marge, et c’est sympa pour demain.”



Le vainqueur d’une manche au niveau mondial qu’est Mads Østberg, présent en Lettonie pour préparer le Rallye d’Estonie qui comptera pour le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA le mois prochain, est second en dépit de“quelques soucis”qui lui ont fait perdre du temps dans la dernière spéciale de ce samedi.



Alexey Lukyanuk, leader de l’ERC après son impressionnante victoire au Rally di Roma Capitale le mois dernier, est troisième, mais frustré que le fait de s’élancer assez tôt dans l’ordre de départ et un set-up ne lui donnant pas entière satisfaction aient masqué sa vitesse réelle au volant de la Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior team. Mais Østberg n’inscrivant pas de points en ERC, le Russe est bien placé pour augmenter son avance au championnat.



Le nouveau venu finlandais Eerik Pietarinen est quatrième devant Craig Breen et sa Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres. L’équipier de l’Irlandais, Emil Lindholm, a glissé en sixième position après un tête-à-queue dans la quatrième spéciale. Cet autre Finlandais est suivi de Grégoire Munster, le junior belge de Hyundai, et de Mikko Heikkilä qui, comme son compatriote Pietarinen, débute en ERC ce week-end sur une Škoda Fabia de TGS Worldwide.



L’Estonien Raul Jeets et l’espoir tchèque Erik Cais (Yacco ACCR Team) complètent le top 10 devant Callum Devine, le pilote de la Motorsport Ireland Rally Academy. Ayant terminé la journée en 10e position, Cais s’élancera le premier dans les spéciales de dimanche devant le neuvième, Jeets donc, et ainsi de suite.



Le champion ERC3 Junior en titre du Rallye Team Spain, Efrén Llarena, qui fait ses débuts sur terre avec une voiture de la catégorie Rally2, est 12e et suivi de Sean Johnston. Comme Llarena, l’Américain – promu depuis l’ERC3 – n’a jamais piloté la Citroën C3 R5 (de Saintéloc) sur la terre avant ce Rallye de Liepāja qui a débuté en milieu de journée.



L’Allemand Dominik Dinkel (Brose Motorsport), Simos Galatariotis – qui est venu depuis Chypre pour disputer son premier Rallye de Liepāja –, et le champion de Pologne Miko Marczyk (ORLEN Team), clôturent la liste des pilotes qui ont inscrit des points en ERC au terme de la première étape. Dinkel, concurrent de l’ERC1 Junior, a été handicapé par le fait d’ouvrir la route alors que Marczyk était dans le top 10 quand une crevaison et un changement de roue trop lent l’ont renvoyé au-delà de la 20e place.



Tibor Érdi Jr a fait instantanément forte impression pour son retour, menant l’ERC2 d’entrée de jeu devant Dmitry Feofanov et un nouveau venu, le local Ainārs Igaveņš. Zelindo Melegari, leader du championnat, est quatrième et en difficulté avec le set-up de sa Subaru Impreza.



Autre local, natif de Liepāja qui plus est, Mārtiņš Sesks a pris doublement la tête en ERC3/ERC3 Junior, aux dépens de Ken Torn, quand l’Estonien a été retardé involontairement dans la quatrième spéciale par Miika Hokkanen, ralenti par un souci de freins. Sesks a révélé lors du regroupement à Liepāja qu’il avait endommagé la direction de sa Ford Fiesta Rally4 en heurtant un talus. Dennis Rådström est troisième, le Suédois devançant le double champion d’Europe de rallycross letton Reinis Nitišs. Gregor Jeets occupe la cinquième place devant Adam Westlund. Une crevaison a retardé Pep Bassas, du Rallye Team Spain, alors que Nikolai Landai a perdu du temps avec un souci de puissance que ses mécaniciens de DriftCompany ont réparé à l’assistance de Talsi entre les deux boucles de deux spéciales. Amaury Molle, Sergio Cresta et Rachele Somaschini viennent ensuite.



Andrea Mabellini, qui court pour la première fois sur terre, mène en Abarth Rally Cup après que Dariusz Poloński, longtemps leader, est sorti de la route dans la poussière de l’ES4. Également novice sur cette surface, Martin Rada est deuxième. Poloński espère pouvoir repartir pour la deuxième étape.



Nikolai Gryazin, le champion ERC1 Junior 2018 et deux fois vainqueur du Rallye de Liepāja, s’était rapproché à 1''3 d’Oliver Solberg après deux spéciales, mais il est sorti de la route dans la quatrième. Le Russe espère repartir dimanche si sa Hyundai peut être réparée.

ERC ERC : Solberg garde l’avantage au terme du premier jour à Liepaja IL Y A 6 HEURES

The post Rallye de Liepaja ERC, résumé jour 1 : l’histoire se répète avec Solberg, 18 ans, en tête appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gryazin se rapproche dans la lutte pour la tête au Rallye de Liepaja ERC IL Y A 9 HEURES