Rallye de Liepaja ERC, résumé jour 2 : doublé pour le jeune et talentueux Solberg en Lettonie

Oliver Solberg a encore souligné son statut parmi les meilleurs espoirs internationaux de la compétition automobile sur route avec une seconde victoire consécutive au Rallye de Liepāja, manche la plus rapide du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Solberg, âgé de 18 ans, et son copilote Aaron Johnston ont mené dès la première spéciale de Talsi, samedi en milieu de journée, et ont surmonté une frayeur tardive pour s’imposer avec leur Volkswagen Polo GTI R5 devant les Citroën de Mads Østberg (PH Sport) et Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), ce dernier se maintenant en tête de la course au titre ERC pour quatre points.

Solberg, dont le père, Petter, a remporté le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA en 2003, a déclaré :“Ça a été très dur, pas un rallye facile, je peux vous le dire. Le début a été très chaotique avec un calage moteur mais j’ai continué d’attaquer. Puis on a perdu 20 secondes avec un tête-à-queue dans la dernière spéciale d’hier [samedi]. J’ai essayé d’attaquer et de creuser un écart plus important aujourd’hui, et les pneus comme la voiture ont été fantastiques. On s’est retrouvé sur trois cylindres mais dans la seconde moitié, le moteur s’est remis à fonctionner et j’ai attaqué comme un malade. On a eu de la chance que le moteur se remette à fonctionner, j’étais très inquiet.”

Se servant de ce rendez-vous pour préparer le Rallye d’Estonie, sa prochaine sortie mondiale, Østberg s’est concentré sur l’affinement du set-up de sa Citroën C3 R5 de PH Sport et s’adapter à la compétition très rapide, n’ayant pas piloté depuis le Rallye de Suède en février. Mais le Norvégien n’étant pas éligible pour inscrire des points en ERC, le Russe quittera la Lettonie avec ceux de la deuxième place. “Cette course a été fabuleuse”, a réagi le pilote du Saintéloc Junior Team. “Nous avons roulé à fond tout du long. J’ai essayé d’attaquer en permanence, nous avons pris de gros points et je suis content de ma performance.”

Eerik Pietarinen (TGS Worldwide) a impressionné pour ses débuts en ERC en terminant quatrième, une place devant Craig Breen (Team MRF Tyres). L’équipier de ce dernier, Emil Lindholm, a pris la sixième, suivi de Grégoire Munster, le pilote BMA Autosport Hyundai, et Mikko Heikkilä, un autre nouveau venu finlandais. Efrén Llarena, du Rallye Team Spain, est un bon neuvième alors que Sean Johnston (Saintéloc Junior Team), promu de l’ERC3, complète le top 10. L’Espagnol et l’Américain couraient tous les deux pour la première fois sur terre avec leurs Citroën.

Raul Jeets – handicapé par un levier de vitesses cassé dimanche matin –, Erik Cais (Yacco ACCR Team), Miko Marczyk (ORLEN Team), Dominik Dinkel (Brose Motorsport) et Niki Mayr-Melnhof (DriftCompany Rally Team) clôturent le top 15.

Résumé étape 2 : impressionnante victoire de Solberg

Oliver Solberg a entamé la deuxième et dernière journée avec une avance de dix secondes après une bonne première journée. Après avoir concédé un dixième à Mads Østberg dans la première spéciale de ce dimanche, il s’est montré plus rapide dans la suivante pour porter l’écart à 13''8. Avec un autre meilleur temps en poche dans l’ES7, bien qu’il ait heurté un poteau, le Suédois est rentré au parc d’assistance de la mi-journée, à Liepāja, avec 22''4 d’avance.

Cependant, un souci de moteur dans la huitième spéciale (la quatrième du jour) au causé une réelle inquiétude au jeune pilote, avant de disparaître dans l’ES9. Plutôt que d’assurer jusqu’à l’arrivée, il a continué d’attaquer dans la décisive ES10, qu’il a remportée – ainsi que son second Rallye de Liepāja, pour 20''1.

Craig Breen a délogé Eerik Pietarinen de la quatrième place dans l’ES5, alors que Callum Devine dépassait quant à lui Erik Cais – qui ouvrait la route pour la première fois de sa carrière – pour la dixième. Mais la course de Devine s’est arrêtée quand il est parti en tonneaux dans l’ES6, heureusement sans gravité pour lui et pour son copilote Brian Hoy.

Breen a perdu du temps en parcourant 12 kilomètres avec un pneu arrière gauche endommagé dans l’ES7, problème qu’il avait lui-même causé en roulant par inadvertance sur une balise de virage qui était tombée sur la route après avoir été heurtée par une autre voiture. Le retard engendré lui a valu de rétrocéder la quatrième place à Pietarinen et même de se retrouver sixième derrière son équipier du Team MRF Tyres, Emil Lindholm. Mais une réception trop lourde après une bosse suivie d’une sortie de route a retardé le Junior ERC1 finlandais qui est repassé derrière l’Irlandais pour 1''8 à l’arrivée. Breen et Lindholm courent tous deux en ERC dans le cadre du programme de développement de MRF Tyres.

Ken Torn s’est imposé en ERC3/ERC3 Junior après que Mārtiņš Sesks s’est retiré à la fin de l’ES8 avec un radiateur cassé, conséquence d’une réception trop lourde. Martin Rada a profité du retrait d’Andrea Mabellini, en raison d’un souci mécanique, pour gagner dès ses débuts en Abarth Rally Cup. Tibor Érdi Jr a quant à lui surmonté un ennui de moteur pour gagner en ERC2 à l’occasion de son retour dans ce championnat.

Un déchirement tardif pour Sesks en ERC3...

Mārtiņš Sesks a connu un déchirement tardif sur sa manche nationale du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA. Après avoir entamé la dernière boucle de trois spéciales avec 2''8 d’avance sur Ken Torn, le natif de Liepāja a atteint l’arrivée de l’ES8 (la première des trois) avec de la fumée sous sa Ford Fiesta Rally4. Bien qu’ayant été en mesure de s’éloigner du point stop, ou zone de pointage, il s’est garé juste après pour enquêter sur le problème. “C’est un radiateur cassé”, a expliqué ensuite le jeune pilote, dégoûté. “Après un gros saut, des tas de petites pierres y sont entrées. C’est une très grosse déception.”

… qui fait la joie de TornKen Torn a signe une seconde double victoire ERC3/ERC3 Junior consécutive avec sa Ford Fiesta Rally4 équipée en Pirelli. Bien qu’il ait pour cela bénéficié du retrait de Mārtiņš Sesks, l’Estonien s’était rapproché à 1''1 deux spéciales avant l’arrivée. Dennis Rådström et le double champion d’Europe FIA de rallycross Reinis Nitišs ont complété le podium devant Gregor Jeets, Miika Hokkanen et Adam Westlund. Pep Bassas (Rallye Team Spain), Nikola Landa, Sergio Cuesta et Rachele Somaschini suivent au classement pour leurs débuts au Rallye de Liepāja.

Le double champion ÉRC2 Erdi Jr s’est accroché

Tibor Érdi Jr a instantanément fait forte impression pour son retour dans la catégorie FIA ERC2, s’imposant avec la Mitsubishi Lancer familiale. Mais après avoir dominé d’entrée ce rapide rendez-vous sur terre, le Hongrois a connu une fin de rallye stressante quand son moteur n’a plus tourné que sur trois cylindres. Bien que s’étant arrêté deux fois dans la dernière spéciale, il a été en mesure d’atteindre l’arrivée devant le pilote local Ainārs Igaveņš. Dmitry Feofanov a été en lice pour la deuxième place mais il a glissé derrière Igaveņš en raison d’un manque de puissance dans l’ES7. Zelindo Melegari a conservé la tête du championnat en prenant la quatrième place.

Nouveau venu en Abarth Rally Cup, Rada profite des malheurs de Mabellini

Martin Rada a décroché une victoire pour ses débuts en Abarth Rally Cup, bénéficiant des ennuis de ses rivaux Dariusz Poloński et Andrea Mabellini. Le Polonais est sorti de la route dans la poussière de la quatrième spéciale et n’est pas reparti dimanche en raison des dégâts trop importants, alors que l’Italien, courant pour la première fois sur terre, a hérité de la première place avant qu’un souci mécanique le contraigne lui aussi à l’abandon dans l’avant-dernière boucle de ce dimanche. Après son triomphe, le Tchèque Rada a déclaré :“J’ai apprécié de piloter sur terre. C’était mon premier départ sur cette surface avec une propulsion, je n’avais fait qu’un rallye terre avant mais avec une traction. Ce n’est pas facile et le grip était différent suivant les endroits, mais j’ai bien aimé alors que je n’étais venu ici que pour apprendre.”

Gryazin remercie son équipe pour son travail tard dans la nuit

Nikolay Gryazin a remercié son Red Grey team pour l’avoir aidé à finir le Rallye de Liepāja. Le double vainqueur en Lettonie était dans la lutte pour la victoire quand il est sorti de la route dans la dernière spéciale du samedi. Mais après les réparations effectuées tard dans la nuit par leurs mécaniciens, le Russe et son nouveau copilote Konstantin Aleksandrov ont été en mesure de repartir dimanche matin. “L’équipe a fait un superbe travail pour réparer la voiture et je veux vraiment leur dire merci”, à dit le champion ERC1 Junior 2018.“J’ai fait une petite erreur hier sur un freinage. Ça arrive et ce sera une bonne leçon pour moi. C’était dans un gauche dix kilomètres après le départ, dans un endroit assez facile. J’ai perdu la voiture et je suis allé au large. Les dégâts concernaient l’avant et un peu le toit. Les gars l’ont remis plus droit, ont fixé une nouvelle vitre et ont changé quelque chose au niveau de la pompe de direction assistée, ainsi que le radiateur. Ils n’ont pas beaucoup dormi.”

Les organisateurs du Rallye de Liepāja félicités pour leur réponse à la pandémie

L’équipe de RA Events, organisatrice du Rallye de Liepāja, a été félicité pour sa gestion du problème de à la pandémie de COVID-19. En plus d’imposer un certain nombre de contrôles sanitaires et d’hygiène, elle a mis en place un rigoureux programme de tests exigeant que les bénévoles se fasse dépister avant de faire le déplacement en Lettonie puis à leur arrivée dans un laboratoire spécialement dédié.

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge récompense les pilotes

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge, mis en place pour la première fois sur la finale de la saison ERC 2019, le Rallye de Hongrie, s’est poursuivi au Rallye de Liepāja. Il a récompensé les trois premiers classés en ERC1 et ERC2 avec des bons de carburant à échanger contre de l’essence de course P1 XR5 lors des rendez-vous à venir, aidant ainsi les concurrents a réduire les coûts de la compétition. Sur l’ensemble des deux catégorie, les vainqueurs ont reçu 150 litres de carburant, les deuxième et troisième se voyant offrir 100 et 50 litres respectivement.

CLASSEMENT FINAL PROVISOIRE (après 10 spéciales et 175,83 kilomètres)

1 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 1h27'23''0

2 Mads Østberg (NOR)/Torstein Eriksen (NOR) Citroën C3 R5 +20''1

3 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5 +37''2

4 Eerik Pietarinen (FIN)/Antti Linnaketo (FIN) Škoda Fabia R5 +1'34''1

5 Craig Breen (IRL)/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 +1'51''3

6 Emil Lindholm (FIN)/Mikael Korhonen (FIN) Škoda Fabia Rally2 Evo +1'53''1

7 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +2'19''7

8 Mikko Heikkilä (FIN)/Henri Arpiainen (FIN) Škoda Fabia Rally2 Evo +2'35''9

9 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Citroën C3 R5 +3'23''2

10 Sean Johnston (DEU)/Alex Kihurani (GBR) Citroën C3 +3'48''1

11 Raul Jeets (EST)/Andrus Toom (EST) Škoda Fabia R5 +3'57''4

12 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta R5 MkII +4'17''6

13 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +4'42''0

14 Dominik Dinkel (DEU)/Ursula Mayrhofer (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +5'08''0

15 Niki Mayr-Melnhof (AUT)/Poldi Welsersheimb (AUT) Ford Fiesta R5 MkII +6'02''3

FIA ERC2 : Tibor Érdi Jr (HUN)/Szabolcs Kovács (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3 : Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

FIA ERC1 Junior : Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5

FIA ERC3 Junior : Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

Abarth Rally Cup : Martin Rada (CZE)/Jaroslav Jugas (CZE) Abarth 124 rally

Cliquezicipour les résultats provisoires complets, classements des spéciales et autres données, ou sur le lien suivant :https://www.fiaerc.com/live-timing/.

LEADERS DU RALLYE

ES1-ES10 : Solberg/Johnston

CHIFFRES CLÉS

Victoires en ERC en 2020 : Lukyanuk et Solberg 1

Victoires en spéciales en ERC en 2020 : Lukyanuk 7, Crugnola et Solberg 6, Basso 3, Østberg 2, Gryazin 1.

Et maintenant ? Manche 3 sur 6, Rallye des Açores, 17-19 septembre. Basé sur la plus grande île de l’archipel de São Miguel, au milieu de l’océan Atlantique, le rallye fête ses 55 ans en 2020 et reste l’un des événements les plus spectaculaires du calendrier international. Les spéciales, caractérisées par leur surface sablonneuse et leur nature étroite et ondulante, traversent des paysages à couper le souffle et une campagne luxuriante. Et comme ces épreuves chronométrées ne sont souvent pas plus larges qu’une voiture, il n’y a tout simplement pas de marge d’erreur, en particulier sur celle de Sete Cidades au bord d’un lac de cratère volcanique. La météo changeante est également un facteur à prendre en compte, les conditions passant du soleil à des averses et des bancs de brouillard.

