Rallye ERC de Pologne : faits et chiffres

Voici quelques faits et chiffres essentiels avant que le Championnat d'Europe FIA n'arrive en Pologne, la semaine prochaine.

L'essentiel à savoir

Quoi : Championnat d'Europe FIA des Rallyes, manches 4 sur 8*

Quand : 28-30 juin 2019

Où : Mikołajki, Pologne

Spéciales : 15

Distance : 201,42 kilomètres

Surface : Terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 10 (2004-2008, 2010-2013, 2018)

*Compte aussi pour : le Championnat FIA ERC1 Junior, le Championnat FIA ER3 Junior, l'ERC2, l'ERC3, le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour Teams, la Coupe des Nations ERC, l'ERC Ladies' Trophy, l'Abarth Rally Cup.

Derniers vainqueurs :

2018 : Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (ŠKODA Fabia R5)

2017 : Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC)*

2016 : Andreas Mikkelsen/Anders Jæger (Volkswagen Polo R WRC)*

2015 : Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC)*

2014 : Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC)*

*manche WRC

Cinq faits :

1 : Couru pour la première fois en 1921 en partant de la capitale, Varsovie, pour 576 kilomètres jusqu'à Białowieza, le Rallye de Pologne a eu 75 ans en 2018, ce qui en fait le deuxième plus vieux rallye au monde derrière le Monte-Carlo.

2 : Manche fondatrice du championnat mondial en 1973 (l'actuel Président de la FIA, Jean Todt, avait copiloté Achim Warmbold vers la victoire dans ce qui était alors un rallye asphalte), ses liens avec l'ERC remontent à 1960 quand le duo allemand composé de Walter Schock-Moll et Rolf Moll s'est imposé avec une Mercedes-Benz 220 SE.

3 : Mikołajki, dans la pittoresque région des lacs de Mazurie, est la base du Rallye de Pologne depuis l'édition 2005 – qui a marqué le passage de l'asphalte à la terre.

4 : À trois quarts d'heure de route au nord de Varsovie, Mikołajki comprend le gigantesque Hôtel Gołębiewski, QG du rallye avec suffisamment de terrain pour accueillir le parc d'assistance et la super spéciale de Mikołajki Arena.

5 : Le local Sobiesław Zasada, devenu champion ERC au général en 1971 après avoir remporté deux titres de catégorie dans les années 1960, est le pilote le plus victorieux au Rallye de Pologne avec quatre succès.

Activités et opportunités :

Départ :16h00, 28 juin, place centrale de Mikołajki

Arrivée :15h10, 30 juin, place centrale de Mikołajki

Quartier général :Hôtel Gołębiewski, Mikołajki

Essais Libres (pilotes prioritaires) :08h00-10h00, 28 juin, Talty (3,26 km)

Spéciale de Qualification (pilotes prioritaires) :10h30, 28 juin, Talty (3,26 km)

Shakedown (tous pilotes ) :11h30-13h15, 28 juin, Talty (3,26 km)

Sélection de l'ordre de départ :15h15, 28 juin, place centrale de Mikołajki

Cérémonie de départ :16h00, 28 juin, place centrale de Mikołajki

Podium d'arrivée :15h30, 30 juin, place centrale de Mikołajki



Pour plus d'information, y compris l'itinéraire, la liste d'engagés et les cartes :

https://www.fiaerc.com/event/pzm-rally-poland-2019/





