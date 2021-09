Alexey Lukyaunk, vainqueur du Championnat d’Europe FIA des Rallyes en 2020, a déclaré à ERC Radio qu’il n’irait pas plus loin dans le 55e Rallye des Açores en raison d’un manque de pneus de rechange.

Le vainqueur de l’édition 2018 du Rallye des Açores a terminé la spéciale d’ouverture de ce samedi matin, Coroa da Mata, avec un pneu arrière gauche endommagé.



Cependant, il a déclaré au journaliste d’ERC Radio Julian Porter que lui et son copilote Alexey Arnautov s’étaient arrêtés pour remplacer le pneu arrière droit endommagé sur le parcours de 11,40 kilomètres.



N’ayant embarqué qu’une roue de secours dans sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team au parc d’assistance de Ponta Delgada ce matin, Lukyanuk a confirmé que sa quête de points en ERC était terminée pour ce week-end.



“Nous avons eu deux crevaisons lentes”, a expliqué le Russe.“Nous en avons ressenti une au milieu [mais] je pensais pouvoir peut-être continuer jusqu’à l’arrivée [de la spéciale]. J’ai compris que nous allions perdre 40 à 50 secondes [mais] dans le passé, nous avons eu des problèmes après avoir roulé avec un pneu crevé, alors nous avons décidé de le changer. Au moment où nous avons commencé à le faire, le moral était complètement à plat parce qu’il était évident que nous ne pourrions pas nous battre pour des points aujourd’hui, donc nous n’avons pas trop attaqué pour aller vite. Nous avons laissé passer [Miko] Marczyk, puis nous avons redémarré. Sur la fin de la spéciale, j’ai suspecté que nous avions une autre crevaison lente à l’arrière et dans le dernier virage, il est devenu évident que nous en avions une deuxième. Le plan [au départ de l’étape ce matin] était de rouler vite, d’essayer d’être aussi rapide que possible, c’est pourquoi nous n’avions pris qu’une seule roue de secours.”



Photo :Julian Porter/ERC Radio

