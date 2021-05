Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA a connu quelques changements récemment, avec de nouvelles dates pour le 55e Rallye des Açores et le Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Voici un rappel du calendrier révisé de la saison à venir :

Manche 1 :77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juinJ, A, C, M

Manche 2 :Rallye Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juilletJ, A, M

Manche 3 :Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juilletJ, A, C, M

Manche 4 :50e Barum Czech Rally Zlín (République tchèque, asphalte), 27–29 aoûtJ, A, C, M

Manche 5 :55e Rallye des Açores (terre), 16-18 septembreM

Manche 6 :Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terre), 1er-3 octobreM

Manche 7 :Rallye de Hongrie (Asphalte), 22-24 octobreJ, A, C

Manche 8 :Rallye Islas Canarias (Asphalte), 18-20 novembreJ, A

J = manche de l’ERC Junior/ERC3 Junior ; A = manche de l’Abarth Rally Cup ; C = manche du Clio Trophy by Toksport WRT ; M = primes ERC-MICHELIN Talent Factory disponibles.

Photo :Hyundai Motorsport

