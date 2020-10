“ J’ai vu une grande flaque d’huile et perdu l’arrière soudainement” , a expliqué Breen, qui avait signé auparavant le premier meilleur temps du Team MRF Tyres dans une spéciale de l’ERC. “J’ai touché le rocher de l’arrière gauche. Il y avait de l’huile partout sur la route.”

Solberg, qui avait entamé la spéciale en troisième position au général (derrière Breen) et en leader de l’ERC1 Junior, a quant à lui perdu plus de six minutes sur le leader, Alexey Lukyanuk. “Ça vient peut-être du moteur, l’échappement a l’air bloqué”, a réagi le jeune Suédois.