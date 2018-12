Récap’ saison, épisode 1 : Lukyanuk démarre fort en ERC aux Açores

Alexey Lukyanuk a établi une première référence pour ses rivaux en ERC, menant le Rallye Azores Airlines dès le premier après-midi et tout du long jusqu'à la dernière spéciale, et saluant ce succès inaugural dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 par des donuts avant même la ligne d'arrivée.

Les pilotes portugais Ricardo Moura et Bruno Magalhães ont tout donné mais n'ont pu suivre le rythme de Lykyanuk, alors que Chris Ingram, équipé lui aussi de Pirelli, a été un parmi plusieurs Juniors ERC Under 28 (moins de 28 ans) à exceller sur les spectaculaires et exigeantes spéciales en terre, pour son passage sur une R5 en tant que champion ERC Junior Under 27 en titre.

Martin Koči a mené l'ERC Junior U28 jusqu'à l'avant-dernière spéciale, pour ses débuts aux Açores, mais le pilote ŠKODA Slovakia Motorsport a renoncé six kilomètres après le départ de la dernière spéciale, ayant arraché la roue avant gauche de sa Fabia R5.

Diogo Gago a coiffé les lauriers de l'ERC Junior U27 soutenu par Pirelli à domicile, devançant Efrén Llarena, du Rally Team Spain, dans la lutte pour la première place. Llarena a pris le départ de Tronqueira, la spéciale concluant le rallye (et objet d'une des plusieurs diffusions en live sur RTP aux Açores, au Portugal et au-delà) en troisième position mais il a gagné une place quand Mārtiņš Sesks, pilote officiel de l'ADAC Opel Junior Rallye Team, a été retardé par des soucis de boîte de vitesses.

Juan Carlos Alonso a réalisé un incroyable retour pour gagner l'ERC2, surmontant la casse d'une pompe à essence le jeudi pour reprendre trois minutes et battre Sergei Remennik après que le Russe a perdu du temps sur un tête-à-queue dans Tronqueira le samedi matin.

Les mots du vainqueur (Alexey Lukyanuk) : “Je suis vraiment content car cela a été une belle bataille avec [Ricardo Moura et Bruno Magalhães]. Ils ont gagné ces deux dernières années, je suis donc très fier d'être en leur compagnie et content de gagner devant des spectateurs si nombreux qui nous soutiennent toujours et nous encouragent. Merci beaucoup pour votre soutien, les Açores !”

Vainqueurs de catégorie

FIA ERC1 : Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Ford Fiesta R5

FIA ERC2 : Juan Carlos Alonso (ARG)/Juan Pablo Monasterolo (ARG) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3 : Diogo Gago (PRT)/Miguel Ramalho (PRT) PEUGEOT 208 R2

FIA ERC Junior Under 28 : Chris Ingram (GBR)/Ross Whittock (GBR) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27 : Diogo Gago (PRT)/Miguel Ramalho (PRT) PEUGEOT 208 R2

ERC Ladies’ Trophy : Tamara Molinaro (ITA)

