Récap’ saison, épisode 2 : hat-trick pour Lukyanuk au Rally Islas Canarias ERC

Alexey Lukyanuk a repoussé la menace représentée par les pilotes du championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans pour s'imposer une troisième fois de suite au Rally Islas Canarias, après une sublime performance aux côtés de son copilote Alexey Arnautov sur les exigeantes spéciales goudronnées de Grande Canarie.

L'équipage russe est ainsi devenu le premier, depuis celui constitué de Luca Rossetti et Matteo Chiarcossi, à gagner les deux premiers rendez-vous de la saison ERC. Un résultat qui lui a permis d'augmenter son avance dans la lutte pour le titre, avec sa Ford Fiesta R5 de Russian Performance Motorsport équipée de Pirelli, après avoir signé dix meilleurs temps sur 14 spéciales.

Nikolay Gryazin et Yaroslav Fedorov se sont imposés en ERC Junior Under 28 avec la deuxième place du général à la clé, grâce à une approché délibérément “calme”. Après avoir remporté la Spéciale de Qualification le jeudi, ils ont réalisé deux autres meilleurs temps sur leur ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies chaussée de Michelin.

Derrière Gryazin, l'issue d'une bataille épique pour la dernière marche du podium général s'est jouée au sprint entre les Juniors ERC U28 Fabian Kreim et José Suárez. Kreim avait l'avantage en début de deuxième journée après s'être emparé de la troisième place le premier soir, et même si Suárez, sur une Hyundai i20 R5, a riposté à l'approche de l'avant-dernier passage par l'assistance, le pilote soutenu par ŠKODA AUTO Deutschland a entériné son premier podium en ERC au prix d'un superbe pilotage dans l'ultime spéciale du rallye.

Le lauréat de l'ERC Junior Experience Laurent Pellier a couronné une fantastique seconde apparition en ERC avec une arrivée dans le top 5, après avoir obtenu sa première victoire en spéciale dans la seconde du vendredi matin. Le jeune espoir de la PEUGEOT Rally Academy a aussi enregistré son premier top 5 en ERC Junior U28, se classant quatrième à 1''5 seulement de Suárez.

Diogo Gago a signé une seconde victoire en deux manches de l'ERC Junior U27 après une bataille passionnante avec Mārtiņš Sesks, laquelle avait été une lutte à trois dans la catégorie soutenue par Pirelli jusqu'à ce qu'Efrén Llarena, du Rally Team Spain, ne sorte lourdement de la route le dernier matin – heureusement sans mal pour lui ni pour sa copilote Sara Fernández.

Tibor Érdi Jr a surmonté son abandon du Rallye Azores Airlines pour dominer l'ERC2 en étant le plus rapide dans toutes les spéciales sauf une. Et le vainqueur de la première manche, Juan Carlos Alonso, n'ayant pas vu l'arrivée en raison d'un souci technique, sa défense du titre était remise sur de bons rails – n'en déplaise à un amortisseur récalcitrant l'ayant obligé à s'arrêter trois fois dans la dernière spéciales pour effectuer des réparations urgentes.

Nouveau venu dans le championnat, Florian Bernardi a décroché la victoire en ERC3 sur sa Renault Clio, tandis que l'insulaire canarienne Emma Falcón l'a imité en ERC Ladies’s Trophy devant Catie Munnings. Celle-ci a surmonté une frayeur tardive avec un capteur dans la dernière spéciale.

Les mots du vainqueur (Alexey Lykyanuk) : “Je suis très, très content. On a gagné beaucoup de spéciales et montré une bonne confiance. On a été un peu inquiétés par le fait que les jeunes pilotes attaquent vraiment fort ici, mais on a réussi à faire du bon boulot. La météo était bonne pour nous, la position de départ a été assez inspirée et nous a aidés à garder une bonne vitesse. Grâce aux pneus Pirelli, tout a bien fonctionné, sans gros problème, donc [un rallye] assez calme pour nous.”

Vainqueurs de catégorie

FIA ERC1 : Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Ford Fiesta R5

FIA ERC2 : Tibor Érdi Jr (HUN)/György Papp (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3 : Florian Bernardi (FRA)/Victor Bellotto (FRA) Renault Clio R3T

FIA ERC Junior Under 28 : Nikolay Gryazin (RUS)/Yaroslav Fedorov (RUS) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27 : Diogo Gago (PRT)/Miguel Ramalho (PRT) PEUGEOT 208 R2

ERC Ladies’ Trophy : Emma Falcón (ESP) Citroën DS3 R3T

