Récap’ saison, épisode 7 : sensationnelle victoire de Gryazin en Pologne en ERC

Nikolay Gryazin a signé la seconde victoire de sa carrière en Championnat d'Europe FIA des Rallyes lors du Rallye PZM de Pologne, devançant Jari Huttunen et renforçant sa position de tête en FIA ERC Junior Under 28.

Copiloté par Yaroslav Fedorov dans une ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies, le pilote équipé par Pirelli et le lauréat de l'ERC Junior Under 27 Huttunen se sont livré une lutte épique durant la deuxième étape. Sans aucune inspiration au championnat pour lui, le jeune Finlandais était à fond pour rattraper le leader du rallye.

Huttunen a gagné les trois spéciales du dimanche après-midi avec sa Hyundai i20 R5. Une pénalité de dix secondes pour pointage en retard à l'entrée de l'ES14 a freiné sa progression mais pas sa détermination, puisqu'il a fini la spéciale avec une crevaison à l'arrière gauche ainsi qu'un pare-choc et un spoiler cassés.

Bien qu'ayant gagné pour 4''6 le secteur chronométré de Baranowo concluant le rallye, Huttunen s'est incliné de 8''3 face à Gryazin pour la victoire au scratch.

Les jeunes pousses disposant de voitures de type R5 ont dominé le haut du classement, Chris Ingram, troisième, obtenant son premier podium général en ERC. Il s'est sorti des griffes de son rival en ERC Junior U28 Fabian Kreim au terme d'une lutte qui a duré toute la deuxième étape pour la deuxième place de cette catégorie des moins de 28 ans, les Fabia du Toksport WRT et de ŠKODA AUTO Deutschland n'étant séparées que de 17''3 à l'arrivée. Pas en mesure de devancer Ingram, Kreim s'est assuré le podium ERC Junior U28 et la quatrième place du général.

Débutant chez les moins de 28 ans, Miko Marczyk a contenu une attaque tardive de son rival du championnat polonais Łukasz Habaj et engrangé un sensationnel top 5 pour ŠKODA Polska Motorsport. Le jeune prodige n'avait que deux ans d'expérience et comptait moins de 200 kilomètres chronométrés sur la terre avant son rendez-vous à domicile de l'ERC, mais il a résisté à la double pression d'Habaj et de Grzegorz Grzyb. Septième, celui-ci a décroché le titre national pour la seconde fois de sa carrière.

Filip Mareš, de l'ACCR Czech Team, a creusé puis maintenu l'écart avec Tomasz Kasperczyk, autre Junior ERC U28, pour la huitième place au scratch et la cinquième de la catégorie. Un bon résultat pour lui qui disputait son premier rallye sur terre au volant d'une R5. Malgré un détour par un jardin le premier matin, le fait de devoir nettoyer la route en s'élançant premier pour la deuxième étape et même un tonneau l'après-midi, Norbert Herczig a ramené sa Fabia du MOL Racing Team à bon port en dixième position.

Mārtiņš Sesks a remporté le titre FIA ERC Junior Under 27 malgré deux sorties de routes en autant de jours dans la catégorie soutenue par Pirelli. Tom Kristensson a donné à l'ADAC Opel Rallye Junior Team une deuxième raison de faire la fête en s'imposant chez les moins de 27 ans devant Efrén Llarena du Rally Team Spain. Marcin Słobodzian, du Subaru Rally Team Poland, a gagné l'ERC2.

Les mots du vainqueur (Nikolay Gryazin) : “Je suis très content car je ne m'attendais pas à gagner ce rallye. Je voulais gagner en ERC Junior U28 mais j'ai été en mesure de le faire [au général], ce qui est très bon pour moi. On a eu quelques problèmes. Dans la dernière boucle, c'était juste de la survie et Huttunen avait un peu un avantage avec des meilleures gommes. C'était notre faute. Mais il a reçu une pénalité, et j'en suis désolé pour lui mais cela m'a permis de gagner. Honnêtement, il était très rapide. J'espère qu'on se battra encore avec lui dans l'avenir. Dans la seconde boucle, j'ai compris qu'il serait rapide. C'était difficile, bien sûr, mais je suis juste resté calme car je devais inscrire de bons points en U28, c'est pourquoi je n'étais même pas préparé à gagner.”

Vainqueurs de catégorie

FIA ERC1 : Nikolay Gryazin (LVA)/Yaroslav Fedorov (RUS) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC2 : Marcin Słobodzian (POL)/Grzegorz Dachowski (POL) Subaru Impreza STI

FIA ERC3 : Tom Kristensson (SWE)/Henrik Appelskog (SWE) Opel ADAM R2

FIA ERC Junior Under 28 : Nikolay Gryazin (RUS)/Yaroslav Fedorov (RUS) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27 : Tom Kristensson (SWE)/Henrik Appelskog (SWE) Opel ADAM R2

ERC Ladies’ Trophy : Catie Munnings (GBR) PEUGEOT 208 R2

