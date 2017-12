Récapitulatif de la saison ERC 2017 : Barum Czech Rally Zlín

L'ancien champion ERC Jan Kopecký a signé une troisième victoire en autant de départs en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, et porté à 17 le nombre de rallyes où il reste invaincu sur son sol natal, en remportant aujourd'hui le Barum Czech Rally Zlín au général.

Le pilote ŠKODA Motorsport, copiloté par Pavel Dresler, n'a toutefois pas été le seul pilote à se réjouir lors de l'arrivée à l'université de Zlín cet après-midi, Marijan Griebel étant provisoirement couronné champion ERC Junior Under 28 après sa troisième victoire de la saison. En attente de confirmation par la FIA, Griebel devrait être récompensé avec le volant d'une Word Rally Car sur une manche européenne du championnat du monde 2018.



Par ailleurs, Aleks Zawada s'est placé en tête de la catégorie ERC Junior Under 27 pour la première fois en 2017, reprenant avec cinq points d'avance la tête dans la course au titre et à la dotation de 100.000 euros offerte au futur champion pour continuer à faire progresser sa carrière. Le privé polonais a aussi remporté la catégorie ERC3, Tibor Érdi Jr faisant de même en ERC2. Emma Falcón s'est imposée en ERC Ladies' Trophy pour ses débuts à Zlín, et l'ACCR Czech Team a inscrit le plus de points au championnat Teams.



“Ce fut une bataille géniale, merci à l'équipe et à Pavel pour leur très bon travail”, a dit Kopecký.“Le premier jour était vraiment compliqué, avec la bataille contre Alexey [Lukyanuk]. Mais il n'était pas affuté à 100%, il a fait un résultat génial. Mais voir tous ces drapeaux tchèques et ces fans tchèques était vraiment quelque chose de spécial.”



Un courageux Lukyanuk n'a pu stopper le rapide Kopecký en ERC

Si Kopecký est devenu le sixième vainqueur différent cette année en ERC, cela aurait aussi pu être Alexey Lukyanuk. Après s'être incliné face à son rival sur la super spéciale nocturne dans les rues de Zlín, vendredi soir, et dans la première spéciale de Biskupice samedi matin, le Russe a répondu de la plus belle des manières dans Semetín, battant le Tchèque de 6,3 secondes et prenant la tête du rallye pour 0,3 seconde – bien qu'admettant avoir du mal à freiner aussi fort qu'il aurait voulu car il se remet encore des multiples fractures contractées dans un accident en tests, début mai en Russie.



Lukyanuk se montrant plus prudent dans les 22,87 kilomètres de Troják, Kopecký a saisi cette opportunité de reprendre la tête... avant que Lukyanuk ne réagisse une fois de plus avec le meilleur temps dans Březová. Mais un tête-à-queue de ce dernier au début du second passage dans Biskupice a donné un avantage de 6,7 secondes à Kopecký. Puis un souci de direction assistée sur sa Ford Fiesta R5 a résulté en plus de retard encore pour le Russe, qui a terminé la journée sur un meilleur temps mais avec un déficit de 16,6s, prêt toutefois à saisir toute opportunité le deuxième jour. Le champion de République tchèque n'a cependant pas commis d'erreur, sprintant vers la victoire alors que les blessures de Lukyanuk le laissaient encore moins à l'aise, le forçant à freiner du pied droit et à se contenter de la deuxième place.



“Malheureusement, je ne pouvais pas lutter, donc on a dû se recentrer et penser au championnat”, a dit Lukyanuk, qui progresse à la troisième place provisoire de l'ERC.



Bataille d'as tchèques pour le podium ERC

Le héros local Roman Kresta a battu son compatriote et beau-frère Tomáš Kostka pour la dernière place sur le podium, dans une dernière spéciale décisive et pleine de suspense, ce qui lui a valu le Colin McRae Flat Out Trophy. Kostka avait hérité de cette troisième place après l'abandon de Václav Pech, victime d'une double crevaison ce matin. Cependant, il n'a pu résister à la charge de Kresta et s'est classé quatrième, suivi de Kajetan Kajetanowicz, qui accroît son avance en tête du championnat d'Europe, et Griebel. Martin Koči a terminé septième et Pavel Valoušek huitième après une crevaison tardive.



Bruno Magalhães, soutenu par SEAJETS, a récupéré la neuvième place au détriment de Nikolay Gryazin quand le jeune Russe a dû stopper pour remplacer une roue crevée dans la dernière ES. Bryan Bouffier, qui se battait pour la troisième place mais qu'une crevaison a fait rétrograder samedi après-midi, a complété le top 10. Łukasz Habaj a fini 13e, Antonín Tlusťák 17e et Murat Bostanci 21e pour le Castrol Ford Team Turkey.



László Német était en position de terminer une place derrière Bostanci mais a dû abandonner dans l'avant-dernière spéciale à cause des dégâts dus à une sortie de route. Albert von Thurn und Taxis était reparti ce matin après avoir renoncé sur ennui mécanique dans l'ES8, samedi, et a fini 45e. Le champion de Pologne, Grzegorz Grzyb, a abandonné avec un moteur endommagé suite à un accident dans l'ES3. Les frères Jarek et Marcin Szeja sont sortis de la route dans l'ES7 et Dávid Botka a quitté le rallye à l'avant-dernière assistance avec une boîte de vitesses cassée. Romain Dumas a dû déplorer deux crevaisons et un support moteur cassé, le double vainqueur des 24 Heures du Mans terminant 59e après une nouvelle crevaison non loin de l'arrivée.



ERC Junior Under 27 : double joie pour Zawada

Aleks Zawada assurait avant le rallye que seule une victoire lui conviendrait, et le Polonais a signé sa première de la saison pour déloger Chris Ingram de la tête du championnat FIA ERC Junior Under 27. Filip Mareš, soutenu par la fédération tchèque, est passé devant le nouveau venu Julian Wagner dans l'ES11 et y est resté malgré de tardifs ennuis d'embrayage. Simon Wagner a “corrigé” son petit frère Julian dans la dernière spéciale, obtenant son premier podium en ERC Junior U27 pour 2,2 secondes. Dominik Brož a surmonté des soucis électriques pour finir cinquième devant Buǧra Banaz du Castrol Ford Team Turkey. Chris Ingram, retardé par un arbre de transmission cassé dans la spéciale d'ouverture de vendredi, a pris la septième place et Tamara Molinaro, handicapée par des ennuis de direction assistée, la huitième. Catie Munnings a terminé neuvième et Jari Huttunen n'est pas reparti le deuxième jour après son tonneau de l'ES4.



ERC Junior Under 28 : la couronne pour Griebel

Marijan Griebel a écrit une nouvelle page de sa jeune carrière en décrochant le Championnat ERC Junior Under 28 à deux manches de la fin de saison*. Entamant la deuxième étape avec 11,1s d'avance sur Jan Černý, l'Allemand a vu son rival tchèque retardé en devant changer une roue crevée dans l'ES12. Néanmoins, il a fourni une course sans erreur et performante pour recevoir en guise de récompense le volant d'une World Rally Car sur une manche européenne du championnat du monde 2018.



Černý n'a pas conclu sa manche nationale les mains vides, après s'être battu pour prendre la deuxième place à Nikolay Gryazin quand le Russe a subi une crevaison dans la dernière spéciale – restant cependant devant José Suárez pour 1,6 seconde dans une arrivée haletante. Josh Moffett a pris la cinquième place et l'équipier de Suárez au sein de la Peugeot Rally Academy, Pepe López, la sixième.



ERC2 : Érdi Jr se venge en gagnant à Zlín

Pas même une crevaison ne pouvait faire tomber Tibor Érdi Jr de son piédestal, le Hongrois signant sa seconde victoire de la saison pour effacer les souvenirs de son abandon dans l'ultime spéciale au Rally Rzeszow. Il a en effet eu un pneu avant droit à plat dans l'ES12 mais son rythme était tel qu'il a non seulement conservé la tête mais aussi réussi à battre ses rivaux de la catégorie, Sergey Remennik et Zelindo Melegari, dans cette spéciale. Melegari s'est classé deuxième au final, boostant ses espoirs de titre puisque Remennik est reparti dimanche après qu'une myriade de problèmes techniques l'a écarté du rallye avant la dernière spéciale de samedi.