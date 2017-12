Récapitulatif de la saison ERC 2017 : Rally Islas Canarias

Alexey Lukyanuk a offert une démonstration de pilotage magistrale sur asphalte pour remporter le Rally Islas Canarias et remettre fermement sur les rails sa quête du titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Au volant d'une Ford Fiesta R5 de Russian Performance Motorsport, Lukyanuk a gagné dix spéciales et atteint l'arrivée à Las Palmas avec un avantage de 57”2 sur le champion ERC en titre, Kajetan Kajetanowicz, au terme d'une impressionnante domination avec son copilote Alexey Arnautov. En finissant troisième, Bruno Magalhães creuse l'écart dans la course au titre ERC.



Lukyanuk avait entamé les six spéciales prévues ce samedi avec une avance de 25”7. À l'exception d'une pénalité pour départ anticipé et d'une légère erreur à un croisement, rien n'est venu perturber le rythme considérable du Russe sur les 12 spéciales du rallye. Et en s'imposant, il s'est vengé de son abandon de l'Azores Airlines Rallye où il menait confortablement avant de sortir de la route.



“C'est génial, on a fait d'énormes progrès en une année et dominé ici. Je suis très fier de la performance, merci aux sponsors, à Pirelli pour ses pneus géniaux et à notre équipe pour une voiture géniale. Ça veut dire beaucoup pour nous. Il y a trois semaines, j'étais dévasté et maintenant je suis au paradis. J'ai beaucoup travaillé mon mental à la maison. Je n'ai fait qu'un test de 50 kilomètres avant le rallye mais j'étais déjà préparé, je savais quoi faire avec la voiture et comment la maîtriser. On n'a pris aucun risque mais cela aurait été un crime de ne pas attaquer en ayant une voiture aussi bonne que celle-ci. Je suis vraiment fier que ça ait fonctionné pour nous.”



Magalhães précédait Kajetanowicz de 2”2 en début de seconde journée. Mais les conditions humides dans l'ES7, ainsi qu'un manque de connaissance récente des routes canariennes, ont permis au Polonais de prendre la deuxième place d'entrée. Puis, alors qu'il s'était retrouvé 9”1 derrière Kajetanowicz après l'ES9, Magalhães a ramené l'écart à 4”1. Kajetanowicz a cependant réagi et terminé avec 6”4 d'avance.



TOP 10 (après 12 spéciales, 207.29 kilomètres)

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Ford Fiesta R5 2h05m51.8s

2 Kajetan Kajetanowicz (POL)/Jarek Baran (POL) Ford Fiesta R5 +57.2s

3 Bruno Magalhães (PRT)/Hugo Magalhães (PRT) ŠKODA Fabia R5 +1m03.6s

4 Iván Ares (ESP)/José Pintor (ESP) Hyundai i20 R5 +1m15.4s

5 Luis Monzón (ESP)/José Carlos Deniz (ESP) Ford Fiesta R5 +1m28.7s

6 José María López (ESP)/Borja Rozada (ESP) Peugeot 208 T16 +1m33.8s

7 Cristian García (ESP)/Eduardo Gonzalez (ESP) Ford Fiesta R5 +1m41.4s

8 Sylvain Michel (FRA)/Jérôme Degout (FRA) ŠKODA Fabia R5 +1m43.7s

9 Bryan Bouffier (FRA)/Denis Giraudet (FRA) Ford Fiesta R5 +2m23.2s

10 Marijan Griebel (DEU)/Stefan Kopczyk (DEU) ŠKODA Fabia R5 +1m34.4s +2m37.1s



FIA ERC2:Tibor Érdi Jr (HUN)/György Papp (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3:Chris Ingram (GBR)/Elliot Edmondson (GBR) Opel ADAM R2

FIA ERC Junior Under 28:José María López (ESP)/Borja Rozada (ESP) Peugeot 208 T16

FIA ERC Junior Under 27:Chris Ingram (GBR)/Elliot Edmondson (GBR) Opel ADAM R2

FIA European Rally Championship for Teams:Opel Rallye Junior Team

ERC Ladies’ Trophy:Emma Falcón (Citroën DS3 R3T)