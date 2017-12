Récapitulatif de la saison ERC 2017 : Rally Rzeszow

L'objectif de Kajetan Kajetanowicz de devenir le premier pilote à remporter le titre en Championnat d'Europe des rallyes ERC trois années de suite était toujours à portée pour le pilote polonais, qui s'était hissé en tête du classement du championnat après sa seconde place sur son épreuve à domicile, le Rally Rzeszow, alors que Bryan Bouffier devenait le cinquième vainqueur différent en autant de manche, le Français portant son record de victoires à cinq sur cette épreuve polonaise aux vitesses élevées.

Marijan Griebel a remporté l'ERC Junior Under 28 pour la seconde fois en terminant troisième, une place devant le champion de Pologne en titre, Grzegorz Grzyb. Son plus proche rival, Pepe López, n'inscrivant pas de point, Griebel accroit son avantage dans la course au titre et au volant d'une World Rally Car pour une manche européenne du championnat du monde 2018.

Jari Huttunen a augmenté ses chances de remporter les 100.000 euros de fonds offerts au champion de l'ERC Junior Under 27 pour faire avancer sa carrière, avec sa première victoire de catégorie. Tibor Érdi Jr semblait parti pour remporter l'ERC2 après avoir terminé la dernière spéciale en tête. Hélas, une casse moteur survenue à ce moment l'a contraint à l'abandon, la victoire revenant à Zelindo Melegari. Huttunen s'est également imposé en ERC3, alors que Tamara Molinaro a terminé première de l'ERC Ladies' Trophy. Le Castrol Ford Team Turkey continue de mener le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour Teams.

“C'est génial”, a réagi Bouffier, vainqueur pour la cinquième fois de ce rallye. “Ce rallye a toujours été important pour moi car il a été mon premier en Pologne il y a très, très longtemps. Quand on regarde le niveau de l'ERC, c'est sympa d'être en bonne position, surtout après les Canaries où ça ne s'est pas bien passé pour moi. Gagner à nouveau me rend très heureux.”

Si Kajetanowicz n'a pu signer une quatrième victoire au Rally Rzeszow, la deuxième place et la position de tête au championnat d'Europe sont synonymes de mission accomplie pour le pilote du LOTOS Rally Team. “Peut-être que je devrais être en colère parce que c'est mon pays, mais je suis content. Mener le championnat d'Europe était mon principal objectif et cela me donnait mal à la tête de ne pas le faire. Les fans et mon équipe ont été fabuleux.”

Bruno Magalhães était arrivé en Pologne à la première place de l'ERC pour 14 points, mais des soucis de set-up et de confiance ont ralenti son rythme pour ses débuts sur ce rallye. Pour la première fois cette saison, le pilote portugais soutenu par SEAJETS ne mène pas la course au titre, mais il est déterminé à la récupérer quand l'ERC reprendra au Barum Czech Rally Zlín dans trois semaines. “On savait que ce serait un rallye difficile pour nous, et on n'aime pas ça quand on perd tout le temps du terrain. Beaucoup de pilotes sont rapides sur un rallye et pas sur un autre.”

Derrière Grzyb, quatrième, les concurrents de l'ERC Junior Under 28 que sont Sylvain Michel et José Suárez ont excellé en terminant cinquième et sixième alors que Łukasz Habaj, Josh Moffett, Magalhães et Tomasz Kasperczyk complètent le top 10.

Le pilote de championnat du monde Mads Østberg a attaqué la deuxième étape à la sixième place du général, et comptait bien jouer la victoire pour son retour en ERC. Cependant, une crevaison à l'avant gauche dans la troisième spéciale a mis fin à ses espoirs, et il a abandonné sur la liaison suivant la septième en raison d'inquiétudes pour la direction assistée de sa Ford Fiesta R5. “Je veux profiter et m'amuser, mais j'ai tout le temps peur et ne suis pas confiance”, a dit le Norvégien.

Un Lukyanuk héroïque reçoit le Colin McRae ERC Flat Out TrophyAlexey Lukyanuk, sérieusement blessé dans un accident en tests au début du mois de mai en Russie, ne devait pas faire son retour en ERC avant le Barum Czech Rally Zlín à la fin du mois. Mais une période de rééducation ardue lui a permis de revenir plus tôt que prévu, bien que le pilote Russian Performance Motorsport ait révélé qu'il souffrait des jambes, des hanches et de la cheville gauche après avoir remporté la Spéciale de Qualification du jeudi. Il menait après la première spéciale, vendredi, mais est sorti de la route quatre kilomètres avant l'arrivée de l'ES2.

“Un des virages était trop optimiste”, a-t-il expliqué. “J'ai commencé à entrer dans un droite trop tôt, supposant que c'était un virage rapide qui correspondait à mes notes, mais il s'est avéré plus difficile et nous avons touché le fossé en sortie. Il y avait un talus dans le fossé qui nous a envoyé dans les airs, on a fait plusieurs tonneaux sur la route. Nous allons bien tous les deux, à part quelques ecchymoses. Le virage précédent était situé sur une crête et je me suis concentré dessus, accordant moins d'attention à celui qui suivait. La leçon coûte cher mais la confiance est toujours là. Et s'il y avait une option pour repartir en Rally2, je le ferais immédiatement, mais la voiture est salement endommagée et nous aurons une autre chance au Barum. Je suis désolé pour nos fans mais je pense que c'est mieux de gagner une paire de spéciales puis d'abandonner que de se traîner en cinquième ou dixième position.”

ERC Junior Under 27 : première victoire pour HuttunenAvec un avantage de près d'une minute et demie au départ de la deuxième étape, la première victoire de Jari Huttunen cette saison en ERC Junior Under 27 semblait assurée, à condition qu'il se tienne à l'écart des embuches sur les six spéciales du samedi. Bien qu'un souci de freins l'ait inquiété le matin, le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team a été en mesure de se maintenir en tête devant Filip Mareš, de l'ACCR Czech Team, et le local Aleks Zawada. Karel Kupec, Buǧra Banaz, Dominik Brož et Tamara Molinaro terminent de la quatrième à la septième places.

Chris Ingram, vainqueur des deux premières manches, mène toujours au classement provisoire mais ses espoirs de troisième victoire ont pris fin quand son ADAM d'usine a trop coupé une corde dans l'ES4, vendredi, et a perdu plusieurs minutes le temps que les réparations soient effectuées. Il se place huitième de la catégorie.

Sébastien Bedoret s'est arrêté avec un radiateur endommagé, Radomír Kupec et Catie Munnings ont abandonné après être sortis de la route, et Simon Wagner a renoncé avec un manque de puissance. Kristóf Klausz n'a pas pris le départ de la deuxième étape après son crash de l'ES1.

ERC Junior Under 28 : Griebel fait une bonne affaire en s'imposantMarijan Griebel a capitalisé sur l'accident de Nikolay Gryazin dans la première spéciale du samedi pour signer un deuxième succès en trois rallyes, lui qui vise le volant d'une World Rally Car pour une manche européenne du championnat du monde 2018. Sylvain Michel a survécu à une succession d'excursions en dehors de la route, samedi matin, pour signer un second podium de catégorie devant José Suárez.

Celui-ci a surmonté la perte du premier rapport, vendredi après-midi, et signé un meilleur temps au scratch en spéciale sur la route du podium ERC Junior U28. En revanche, ce fut un rallye frustrant pour son équipier de la Peugeot Rally Academy, Pepe López. À trois points de Griebel avant le départ, l'Espagnol est violemment sorti dans l'ES1 et n'est pas reparti le deuxième jour. Josh Moffett prend la quatrième place, Tomasz Kasperczyk inscrit ses premiers points en ERC Junior U28 avec la cinquième à domicile, et Jan Černý se classe sixième d'un rallye gâché par des problèmes de notes pour le pilote de l'ACCR Czech Team.

ERC2 : le sort cruel avec Érdi Jr, Melegari gagne encoreTibor Érdi Jr avait résisté aux attaques de Marcin Słobodzian et, pensait-on, remporté sa seconde victoire de 2017 quand le désastre est survenu sur la ligne d'arrivée de la dernière spéciale où son moteur a failli. Słobodzian s'étant retiré lui aussi sur la fin de rallye avec une boîte de vitesses cassée, Zelindo Melegari a récupéré la victoire et conforté sa place en tête du championnat.

Słobodzian faisait ses débuts dans le championnat d'Europe avec le Subaru Poland Rally Team, et a impressionné avec plusieurs meilleurs temps. Une série de soucis techniques a finalement eu raison de lui, mais le jeune Polonais a réalisé une belle performance. Sergey Remennik est quant à lui reparti samedi après sa sortie de route de la première spéciale et a atteint l'arrivée, en dépit d'un souci de pression d'essence dans la matinée.

ERC3 : autre succès pour HuttunenJari Huttunen a une double raison de célébrer sa première victoire en ERC3. Parmi les concurrents de la catégorie non enregistrés pour inscrire des points en ERC Junior, Artur Muradian est sorti de la route samedi matin pour son premier rallye sur asphalte, Luca Rossetti n'a pas été en mesure de faire repartir sa Toyota GT86 CS-R3 après son crash de l'ES3, et Emma Falcón n'est pas non plus repartie après son tonneau de la quatrième spéciale.



TOP 10 (après 11 spéciales, 214.63 kilometres)

1 Bryan Bouffier (FRA)/Gilbert Dini (FRA) Ford Fiesta R5 1h58m12.6s

2 Kajetan Kajetanowicz (POL)/Jarek Baran (POL) Ford Fiesta R5 +38.5s

3 Marijan Griebel (DEU)/Stefan Kopczyk (DEU) ŠKODA Fabia R5 +55.6s

4 Grzegorz Grzyb (POL)/Bogusław Browiński (POL) ŠKODA Fabia R5 +1m08.0s

5 Sylvain Michel (FRA)/Jérôme Degout (FRA) ŠKODA Fabia R5 +1m45.1s

6 José Suárez (ESP)/Candido Carrera (ESP) Peugeot 208 T16 +2m24.0s

7 Łukasz Habaj (POL)/Daniel Dymurski (POL) Ford Fiesta R5 +3m14.1s

8 Josh Moffett (IRL)/James Fulton (IRL) Ford Fiesta R5 +3m38.0s

9 Bruno Magalhães (PRT)/Hugo Magalhães (PRT) ŠKODA Fabia R5 +4m38.8s

10 Tomasz Kasperczyk (POL)/Damian Syty (POL) Ford Fiesta R5 +4m42.9s



FIA ERC2:Zelindo Melegari (ITA)/Maurizio Barone (ITA) Mitsubishi Lancer Evolution IX

FIA ERC3:Jari Huttunen (FIN)/Antti Linnaketo (FIN) Opel ADAM R2

FIA ERC Junior Under 28:Marijan Griebel (DEU)/Stefan Kopczyk (DEU) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27:Jari Huttunen (FIN)/Antti Linnaketo (FIN) Opel ADAM R2

ERC Ladies’ Trophy:Tamara Molinaro (ITA)

Colin McRae ERC Flat Out Trophy:Alexey Lukyanuk (RUS)