Récapitulatif de la saison ERC 2017 : Rallye de Chypre

Nasser Al-Attiyah est devenu le quatrième pilote différent à s'imposer à l'occasion de cette quatrième manche du Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC à Chypre.

Par la même occasion, le pilote qatari est devenu le pilote le plus victorieux du Rallye de Chypre avec cinq succès, désormais devant les quatre victoires sur l'épreuve décrochées Sébastien Loeb.



Al-Attiyah, qui prenait la suite de Bruno Magalhães, Alexey Lukyanuk et Kajetan Kajetanowicz au tableau des victoires de la saison ERC 2017, s'est emparé du commandement au détriment de Nikolay Gryazin dès la troisième spéciale et a su faire parler son expérience sur les spéciales chypriotes très exigeantes – disputées sous une chaleur assommante et des températures dépassant les 30°C -, pour décrocher une victoire confortable devant les pilotes locaux Simos Galatariotis et Panikos Polykarpou, qui n'étaient toutefois pas éligibles pour des points en ERC.



"Il n'y a pas vraiment de secret à notre succès, nous avons juste essayé de faire de notre mieux", déclarait le pilote de la Ford Fiesta R5 du Autotek Motorsport, copiloté par le Français Matthieu Baumel, et qui marquait également par la même occasion le maximum de points pour le championnat FIA du Moyen-Orient. "Nous avons eu de la réussite et je suis désolé pour les autres pilotes car nous avions vraiment une belle bagarre tous ensemble. Mais peut-être que l'expérience que nous avions ici et partout où nous avons couru nous a aidé et je suis très heureux de m'imposer pour la cinquième fois sur le Rallye de Chypre. Merci pour tout le soutien de mon pays, notre gouvernement et notre équipe qui ont rendu ceci possible".



Al-Attiyah a conclu parfaitement sa domination avec une victoire éclatante sur la Love Cyprus Golden Stage, devançant Kajetanowicz pour 0,3 secondes pour remporter 10'000 € de prime.



Alexandros Tsouloftas occupait une bonne deuxième place après neuf spéciales avant de subir une double crevaison sur les 23,43 km de la spéciale Cytanet Avdelero, perdant plus de 10 minutes et tout espoir de podium. "Il y avait une grosse pierre sur la route et nous avons eu deux crevaisons", a expliqué le jeune Chypriote après-coup. "Il y avait une pierre pointue sur la trajectoire, je n'ai pas pu l'éviter, cela aurait pu nous coûter la vie." Tsouloftas a tout de même été récompensé du Colin McRae ERC Flat Out Trophy pour ses efforts qui lui ont permis de se classer au neuvième rang du classement général, et de terminer meilleur pilote local sur la Love Cyprus Golden Stage, ce qui lui a permis de décrocher un chèque de 7'000 €.



Tsouloftas ayant été retardé, Galatariotis et Polykarpou se hissaient au troisième rang du classement général devant Christos Demosthenous en quatrième position et l'habitué de l'ERC Albert von Thurn und Taxis, cinquième pour ses débuts sur le Rallye de Chypre pour seulement sa première saison complète en rallye.



Kajetan Kajetanowicz est reparti le dimanche après son accident lors de la sixième spéciale dans la première étape pour aller décrocher les sept points de bonus pour avoir remporté la seconde étape. Le pilote du LOTOS Rally Team abordera son épreuve à domicile en Pologne avant 14 points d'avance sur Magalhães dans la bataille pour le titre de Champion d'Europe. Magalhães, qui est sorti de la route dans le même virage du Kajetanowicz et Murat Bostanci, n'a pas pu reprendre la route lors de la deuxième journée en raison des dégâts occasionnés lorsque sa SKODA Fabia SEAJETS est partie en tonneaux et sur la Ford Fiesta R5 du Castrol Ford Team Turkey de Bostanci.



Ayant été contrarié par des ennuis mécaniques lors de la première journée, Gryazin revenait le dimanche et passait outre des ennuis de freins et de puissance pour ajouter deux autres victoires de spéciales après son premier succès sur la spéciale d'ouverture pour l'équipe Sports Racing Technologies. Antonín Tlusťák était également de retour le dimanche après un abandon suite à à la casse de son volant le samedi. Le Tchèque se classait 23e, six positions derrière Charalambos Timotheou, l'expérimenté Chypriote qui pilotait une Fabia R5 en compétition pour la première fois sous les couleurs du Motorsport Italia. Rauf Denktas est lui revenu après être parti en tonneaux lors de la dernière matinée pour finir 10edu général pour ses débuts ERC.



Demosthenous gagne en ERC2 à domicile, Melegari prend la tête au championnat

Si Christos Demosthenous s'est imposé en ERC sur son sol natal à Chypre, Zelindo Melegari est le nouveau leader de la catégorie en Championnat d'Europe FIA des Rallyes après quatre manches. L'Italien a terminé le rallye en troisième position parmi les pilotes éligibles, une place derrière Petros Panteli. Sergei Remennik était en course pour la quatrième place malgré une myriade de soucis mais il a rétrogradé dans les dernières spéciales, bloqué sur le troisième rapport. Simos Galatariotis et Panikos Polykarpou ont finalement dicté leur loi parmi les pilotes de la catégorie production n'ayant pas demandé de statut prioritaire ERC et n'étant donc pas éligibles pour les points.



Özdemir s'impose en ERC3 avec un pilotage tout en maîtrise

Ümitcan Özdemir a signé sa première victoire en ERC3 pour le Castrol Ford Team Turkey, après une démonstration maîtrisée, devant deux autres pilotes de Fiesta R2, Deniz Fahri et İsmet Toktaş, au Rallye de Chypre. Buǧra Banaz est remonté après sa sortie de route de la troisième spéciale pour terminer quatrième de la catégorie et marquer quelques points cruciaux au championnat FIA. Le pilote russe Artur Muradian, vainqueur d'une spéciale dimanche sur Peugeot, et le vétéran chypriote Christos Mannouris n'ont pas été en mesure de rallier l'arrivée. Zacharias Manoli a été le mieux classé des pilotes de deux roues motrices dans la Love Cyprus Golden Stage et a reçu 7000 euros de prix.



TOP 10 (after 14 spéciales, 219.74 kilomètres)

1 Nasser Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA) Ford Fiesta R5 02h31m44.3s

2 Simos Galatariotis (CYP)/Antonis Ioannou (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution X +6m12.0s

3 Panikos Polykarpou (CYP)/Gerald Winter (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution IX +6m19.5s

4 Christos Demosthenous (CYP)/Pambos Laos (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution IX +7m40.4s

5 Albert von Thurn und Taxis (DEU)/Bjorn Degandt (BEL) ŠKODA Fabia R5 +8m22.3s

6 Petros Panteli (CYP)/Kyprianos Christodoulou (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution IX +9m36.5s

7 Savvas Savva (CYP)/Andreas Papandreou (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution IX +9m55.1s

8 Stavros Antoniou (CYP)/Demetris Pieri (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution IX +10m32.1s

9 Alexandros Tsoulftas (CYP)/Stelios Elia (CYP) Citroën DS3 R5 +12m03.2s

10 Rauf Denktaş (TUR)/Dervis Bora Savarona (TUR) Ford Fiesta R5 +12m37.4s



FIA ERC2:Christos Demosthenous (CYP)/Pambos Laos (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution IX

FIA ERC3:Ümitcan Özdemir (TUR)/Butuhan Memişyazici (TUR) Ford Fiesta R2T

Colin McRae ERC Flat Out Trophy:Alexandros Tsoulftas (CYP)