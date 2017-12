Récapitulatif de la saison ERC 2017 : SEAJETS Acropolis Rally

Kajetan Kajetanowicz est devenu le troisième vainqueur différent en autant de manches du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en remportant un SEAJETS Acropolis Rally aux nombreux rebondissements et à la hauteur de sa réputation de rendez-vous parmi les plus exigeants du calendrier international.

Le Polonais double champion ERC en titre, copiloté par son compatriote Jarek Baran, était à quasiment une demi-minute de la tête le samedi soir à Lamia, ayant perdu du temps à cause de deux crevaisons. Mais il s'est emparé de la première place quand Bruno Magalhães – victime d'un souci électrique – a été impuissant à empêcher le pilote du LOTOS Rally Team de lui passer devant dans la troisième spéciale du dimanche, l'épuisante Elatia/Karya longue de 33,86 kilomètres.



Magalhães, sur sa ŠKODA Fabia R5 aux couleurs de SEAJETS, avait pris la tête quand le leader au terme de la première étape, Nasser Al-Attiyah, avait rencontré des problèmes dans la première spéciale de la matinée, n'étant pas en mesure de redémarrer le moteur de sa Ford Fiesta R5 pendant deux minutes après s'être arrêté avec un pépin de direction assistée. Et si Magalhães a pu finir deuxième en dépit de l'absence d'essuie-glaces, d'un contrôle de départ défaillant ou encore d'une surchauffe, Al-Attiyah a été forcé de renoncer après la dixième spéciale quand son problème de direction est réapparu.



L'abandon du Qatari a promu Murat Bostanci à la troisième place mais le pilote du Castrol Ford Team Turkey a vu ses espoirs d'un premier podium en ERC s'envoler quand il est sorti de la route à quatre kilomètres de l'arrivée de la dernière spéciale, et est resté bloqué. Le local George Philippedes étant lui aussi sorti dans le dernier secteur chrono, le champion de Pologne, Grzegorz Grzyb, a pris, malgré une vibration sur sa Fabia, ses premiers points de la saison et signé le second podium de sa carrière en ERC.



Alexandros Tsouloftas s'est bien échauffé avant son rallye national, à Chypre, dans deux semaines, terminant quatrième, lui qui n'en est qu'à sa seconde saison complète en rallye. Socratis Tsolakidis est bien revenu après avoir perdu dix minutes – et la troisième place – à changer une roue cassée après avoir heurté une pierre invisible dans un gué de la huitième spéciale, pour finir deux rangs derrière le premier Grec.



Albert von Thurn und Taxis était en lice pour inscrire ses premiers points en ERC, en septième position, quand il est parti en tonneau à un kilomètre de l'arrivée de l'ultime spéciale. Frustration aussi pour Efthimios Halkias, qui s'élançait le premier sur la route le dernier jour mais est sorti dans la neuvième spéciale.



L'habitué de l'ERC qu'est Antonín Tlusťák s'est retiré avec un souci de réservoir d'essence après la deuxième spéciale, samedi, mais un autre de remplacement est en route depuis la République Tchèque – un voyage long de 21 heures – pour lui permettre de se présenter comme prévu au départ du Rallye de Chypre.



Pour Kajetanovicz, la victoire efface le souvenir de son tonneau dans la spéciale d'ouverture en Grèce l'année dernière, et le place devant le malheureux Alexey Lukyanuk, blessé dans un accident lors d'un test en Russie le mois dernier, à la deuxième place du classement ERC derrière Magalhães. Plusieurs pilotes arboraient des autocollants #getwellsoonLUCAS sur leur voiture en signe de soutien envers Lukyanuk, qui poursuit sa convalescence, et en hommage aux autres personnes impliquées.



“C'est un sentiment fabuleux, et merci à tous ceux qui ont cru en nous”, a dit le pilote équipé par Pirelli, désormais à 21 points de Magalhães.“Cela a été l'un des rallyes les plus difficiles de ma vie, très exigeant pour la voiture, le corps et l'esprit, mais beau en même temps. C'est fou et fabuleux.”



ERC2 : Melegari conserve son avantage de la veille

Zelindo Melegari a utilisé toute son expérience pour rester en dehors des ennuis et gagner pour la première fois en ERC2. Copiloté par son compatriote Maurizio Barone, l'Italien de MOVISPORT est passé en tête quand Tibor Érdi Jr est sorti sur le secteur routier avant la cinquième spéciale de samedi, et a évité les problèmes pour s'imposer sur sa Mitsubishi louée au Krikos Racing.



Érdi Jr a été le plus rapide de la catégorie dans chacune des six spéciales du dimanche après avoir repris la course en Rally 2. Mais il y a eu plus de frustration pour Sergey Remennik : après s'être retiré au départ de la deuxième spéciale de samedi avec un souci de pression d'essence, le Russe est lui aussi reparti pour la deuxième étape, mais a été contraint une nouvelle fois à l'abandon par un tonneau dès la spéciale d'ouverture de ce dimanche.



ERC3 : Banaz se maintient et emmène un triplé turc

Buǧra Banaz a surmonté une sortie de route dans la huitième spéciale pour obtenir son premier succès en ERC3 en compagnie de son navigateur Burak Erdener. Bien occupé durant la pause estivale du Championnat ERC Junior Under 27 (moins de 27 ans), Banaz s'est arrêté dans l'ES1 pour réparer un ECU défectueux sur sa Ford Fiesta R2T avant de remonter et de dépasser son équipier au sein du Castrol Ford Team Turkey, Ümitcan Özdemir, dans l'ES5. Özdemir a lutté avec des soucis de boîte de vitesses pour finir deuxième, Ismet Toktaş terminant troisième pour ses débuts en championnat d'Europe.



CLASSEMENT OFFICIEUX (après 12 spéciales, pour 229,74 kilomètres)

1 Kajetan Kajetanowicz (POL)/Jarek Baran (POL) Ford Fiesta R5 2m49.40.6s

2 Bruno Magalhães (PRT)/Hugo Magalhães (PRT) ŠKODA Fabia R5 +2m58.7s

3 Grzegorz Grzyb (POL)/Jakub Wróbel (POL) ŠKODA Fabia R5 +6m05.3s

4 Alexandros Tsouloftas (CYP)/Denis Giraudet (FRA) Citroën DS3 R5 +8m48.3s

5 Socratis Tsolakidis (GRC)/Haris Dimos (GRC) ŠKODA Fabia R5 +16m49.2s

6 Zelindo Melegari (ITA)/Maurizio Barone (ITA) Mitsubishi Lancer E9 +2m05.6s

7 Vassillis Drymoussis (GRC)/Panaylotis (GRC) Subaru Impreza STI +25m43.5s

8 Buǧra Banaz (TUR)/Burak Erdener (TUR) Ford Fiesta R2T +26m06.0s

9 Ümitcan Özdemir (TUR)/Butuhan Memişyazici (TUR) Ford Fiesta R2T +27m45.4s

10 Tibor Érdi Jr (HUN)/György Papp (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X +30m11.2s



FIA ERC2 :Zelindo Melegari (ITA)/Maurizio Barone (ITA) Mitsubishi Lancer E9

FIA ERC3 :Buǧra Banaz (TUR)/Burak Erdener (TUR) Ford Fiesta R2T



LEADERS DU RALLYE

ES1-ES5 :Nikolay Gryazin

ES6 :Nasser Al-Attiyah

ES7-ES8 :Bruno Magalhães

ES9-ES12 :Kajetan Kajetanowicz



QUELQUES STATISTIQUES

Victoires ERC 2017 :Kajetanowicz, Lukyanuk et Magalhães 1

Meilleurs temps en spéciales ERC 2017 :Kajetanowicz 7, Lukyanuk 10, Magalhães 4, Al-Attiyah 3, Gryazin 2, Griebel et Moura 1