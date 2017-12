Récapitulatif saison ERC 2017 : Rally Liepāja

Nikolay Gryazin et Chris Ingram sont les grands gagnants de la conclusion du FIA European Rally Championship 2017 aujourd'hui sur le Rally Liepāja.

Gryazin, originaire de Riga, en Russie, et qui a fêté ses 20 ans samedi, a décroché sa première victoire en FIA ERC Junior Under 28 – et avait une double raison de célébrer après avoir battu son rival sur toute l'épreuve, Kalle Rovanperä, pour 18,5 secondes après deux journées sur les spéciales très difficiles de Lettonie.



"C'était vraiment très bien et un beau cadeau d'anniversaire pour moi", a expliqué le pilote de la ŠKODA Fabia R5 du Sports Racing Technologies, qui est devenu le septième vainqueur en huit épreuves de l'ERC en 2017. "Cela s'est bien passé durant toute la course, avec quelques endroits à la limite. Kalle était vraiment rapide et je suis heureux de l'emporter après une compétition aussi serrée".



En remportant le FIA ERC Junior Under 27 après une bataille à quatre pour le titre, Ingram a remporté les 100'000 euros pour monter sa campagne en FIA ERC Junior Under 28 en 2018, où il accèdera à une voiture de réglementation R5 pour la première fois.



Le pilote Opel Rallye Junior Team avait raté de peu le titre en ERC Junior la saison dernière mais dispose désormais de l'opportunité parfaite pour grimper au niveau suivant, en accord avec la mission de l'ERC de fournir une plateforme de progression pour les jeunes talents.



"Ma première épreuve en ERC, c'était ici en Lettonie il y a quatre ans, et j'essaie de remporter ce titre depuis, alors réussir à le faire est la meilleure chose au monde", se réjouit le Britannique Ingram, qui a également remporté le titre en ERC3. "Je travaille pour ce moment quasiment tous les jours au cours des quatre dernières années. Je me suis tellement investi et cela a payé maintenant. J'ai désormais la meilleure dotation qui puisse exister en rallye et qui va m'aider à progresser dès que je rentrerai à la maison. Je vais parler à des gens en vue d'essayer de faire l'intégralité du championnat d'Europe l'année prochaine."



Tibor Érdi Jr a refait un déficit de quatre points avant l'épreuve pour décrocher le titre en ERC2 devant Zelindo Melegari alors que la star du FIA World Rallycross Championship, Reinis Nitišs, a remporté les honneurs dans la catégorie, qui constituait seulement son troisième départ en rallye. Le Castrol Ford Team Turkey a battu l'ACCR Czech Team pour le titre par équipe en ERC.



Dans le même temps, Kajetan Kajetanowicz et son copilote Jarek Baren a décroché le titre au général en ERC, établissant un nouveau record avec un troisième titre consécutif après que son rival, Bruno Magalhães, soit sorti de la route samedi soir lors de la Liepāja City Stage. Après avoir passé la nuit en observation à l'hôpital, le Portugais, meurtri, s'est vu conseillé d'observer une période de rétablissement.



Récap étape 2 : l'or pour Gryazin en ERC

Nikolay Gryazin a débuté la dernière étape de samedi 18,3s devant Kalle Rovanperä mais s'est retrouvé sous pression quand le Finlandais de 17 ans l'a devancé de 7,1s dans la première spéciale du jour. Ce résultat a réduit son avantage à 10,2s, puis 10,1s quand Rovanperä s'est montré le plus rapide de l'ES9. Gryazin a réagi avec style dans l'ES10, s'imposant pour 7,1s.



Le Russe a décrit cette performance en disant avoir été “à la limite à certains endroits”, menant de 17,2s à l'assistance de la mi-journée à Liepāja. Après l'annulation de l'ES11 en raison du crash d'un hélicoptère civil non loin de l'arrivée, Gryazin a remporté l'ES12 pour entamer la dernière spéciale avec 19,7s d'avance. Bien que Rovanperä ait été le plus rapide sur sa Ford Fiesta R5 M-Sport, cela n'a pas suffi pour empêcher Gryazin de monter sur la plus haute marche du podium.



Łukasz Habaj a commencé l'après-midi dans une bataille serrée avec José Suárez pour la quatrième place, devenue troisième quand Kajetan Kajetanowicz a retiré sa Fiesta du LOTOS Rally Team pour raisons personnelles. Albert von Thurn und Taxis a conclu sa première saison en ERC sur une cinquième place.



ERC Junior Under 28 : grand jour pour Gryazin

Nikolay Gryazin s'est assuré la deuxième place au classement du championnat FIA ERC Junior Under 28, derrière le champion Marijan Griebel, grâce à sa première victoire de catégorie sur son rallye “à la maison”. José Suárez a entamé la deuxième étape à 1,0s de son équipier au sein de la Peugeot Rally Academy, Pepe López, mais il est passé devant quand ce dernier est sorti de la route dans la spéciale d'ouverture de la matinée. Suárez s'est assuré la troisième place finale au championnat.



ERC Junior Under 27 : Ingram enfin

La lutte pour le championnat FIA ERC Junior Under 27 a été chamboulée quand le leader samedi soir, Jari Huttunen, est sorti de la route dans l'ES8, subissant deux crevaisons dans l'affaire. Ne disposant que d'une roue de secours, le Finlandais a été forcé de finir la boucle matinale avec seulement trois pneus pleinement gonflés sur son Opel ADAM R2. Huttunen retardé, Chris Ingram est passé en tête et n'a pas commis d'erreur pour coiffer la couronne.



Le pilote local Mārtiņš Sesks s'est bien remis d'un tonneau spectaculaire pour finir deuxième devant Filip Mareš, de l'ACCR Czech Team, qui terminait sa première saison de compétition internationale. Huttunen a devancé Aleks Zawada pour la quatrième place, Kristóf Klausz prenant la sixième devant Tamara Molinaro et Karel Kupec qui a rencontré des soucis mécaniques. Des soucis techniques ont aussi éliminé Dominik Brož dans l'ultime spéciale. Ingram a été récompensé du Colin McRae Flat Out Trophy.



ERC2 :Nitišs vainqueur, Érdi Jr champion

Le pilote letton du Championnat de monde de Rallycross, Reinis Nitišs, a pleinement bénéficié de la sortie de route de son compatriote Jānis Vorobjovs, dans l'ES8, et remporté l'ERC2 pour son troisième rallye alors que Tibor Érdi Jr, deuxième, a gagné le titre devant Zelindo Melegari après l'abandon de l'Italien resté bloqué dans un fossé de la dernière spéciale. Sergey Remmenik avait occupé cette deuxième place avant de s'arrêter pour changer un pneu dans l'ES10. Il s'est classé troisième, concluant une prometteuse première campagne en ERC sous les conseils d'Alexey Lukyanuk qui menait de son côté au général avant de rétrograder avec un souci électronique.