La plus grande conversation jamais organisée sur notre avenir est lancée, et le Championnat d'Europe FIA des Rallyes vous invite à y participer.

Prenez s'il vous plaît une minute pour répondre à l'enquête en ligne sur www.un75.online, et publiez une photo de vous sur les réseaux sociaux avec la mention “I had my say” et le hashtag #UN75.

The post Rejoignez la plus grande consultation au monde avec l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.