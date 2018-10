Remennik en manque de confiance pour attaquer en ERC

Sergei Remennik a besoin d'être davantage en confiance pour être plus rapide sur la manche lettone du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Remennik est de retour en ERC sur le Rally Liepāja, n'ayant pas fait aucun rallye depuis la mi-juillet ni couru sur terre depuis début juin.

“C'est un peu glissant [en étant deuxième sur la route] et je ne suis pas en confiance avec la voiture [car beaucoup de temps s'est écoulé] depuis mon dernier rallye sur terre, en Grèce. Les routes sont très rapides ici et pour être plus rapide, il faut s'entraîner.”

Remennik est le seul représentant de la catégorie ERC2 au Rally Liepāja, Reinis Nitišs et Vytautas Švedas n'ayant pu prendre le départ avec des soucis de réservoir et d'éligibilité respectivement.

