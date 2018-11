Remennik fin prêt pour le FIA ERT

Sergei Remennik va porter les couleurs du Championnat d'Europe FIA des Rallyes quand il disputera la finale du Trophée Européen des Rallyes (ERT), ce week-end.

Vainqueur en ERC2 cette saison, Remennik est éligible pour la finale de l'ERT grâce à ses succès dans le Trophée FIA des Rallyes Baltes (BRT), qu'il a terminé premier ex æquo.

Le Russe visera la victoire dans la catégorie ERT2 du Trophée Européen des Rallyes de la FIA, pour ses débuts sur le Rallye Casinos do Algarve qui a l'honneur d'accueillir la finale de l'ERT pour la seconde fois, les 16/17 novembre.

“C'est une belle opportunité de comparer nos possibilités avec les champions locaux de différentes régions en finale de l'ERT”, dit Remennik, qui pilote une Mitsubishi Lancer. “Initialement, nous n'avions pas prévu de prendre part à cette course, et mon copilote Mark Rozin de sera pas en mesure de participer – il est en voyage d'affaires. J'ai donc invité Marina Dolinova pour m'assister. Ce sera notre première course ensemble, nous allons commencer à travailler ensemble en tests au Portugal.”

Le Rallye Casinos de Algarve se déroulant entièrement sur asphalte, Remennik admet qu'il fera face à un défi plus difficile que s'il s'était disputé sur la terre qui est sa surface préférée.

“C'est plus difficile pour moi que sur terre”, dit-il. “Mais c'est génial que nous ayons l'opportunité de disputer un autre rallye car les prochains essais, dans notre planning serré, ont été prévus pour la fin décembre en Finlande, quand nous aurons du temps libre et de la bonne glace. Nous n'avons rien planifié d'autre encore. Il se trouve que j'ai un peu de temps libre et que nous pouvons voyager sur cette course pas avec Mark, mais avec Marina.”

“C'est très intéressant pour moi de le faire avec un autre copilote, particulièrement une femme, car je n'ai jamais connu une telle expérience avant. On verra comment ça se passe.”

Marina Danilova est une quadruple championne de Russie et a une expérience en championnat du monde, en coupe de Russie des rallyes et de divers rallyes baltes avec plus de 150 départs à son tableau de chasse.

