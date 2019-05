Sergei Remennik est impatient que le Rallye de Liepāja débute, aujourd'hui – en raison de la liste “cool” des engagés dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le Russe aura face à lui une poignée d'adversaires parmi lesquels les pilotes baltes Ralfs Sirmacis (Lettonie) et Vytautas Švedas (Lituanie). Le nouveau-venu koweïtien Mshari Al-Thefiri et le candidat au titre ERC2 en 2017 Zelindo Melegari (Italie) seront aussi en lice, tout comme le trio de l'Abarth Rally Cup composé de Reinis Nitišs (Lettonie), Dariusz Poloński (Pologne) et Andrea Nucita (Italie).

“J'aime beaucoup les courses baltes et je suis content de revenir en Lettonie”, dit Remennik. “Je suis aussi content de notre liste d'engagés – c'est cool qu'il y ait des gars très rapides ! Dans le même temps, on va enfin être en mesure d'évaluer ce que donne l'Abarth 124 rally sur terre.”

Remennik, avec à ses côtés Marina Danilova en remplacement de son copilote habituel Mark Rozin, ajoute :“Tenant compte du fait que nous n'avons pas inscrit de points aux Canaries, notre tâche va être de collecter tous les points possibles. Mais la course est longue et tout peut changer.”

The post Remmenik se réjouit d’un plateau “cool” en ERC2 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.