Prévu les 12 et 13 décembre, le Rallye de Spa comprendra des spéciales sur le célèbre lieu du Grand Prix de Belgique et dans les environs, et proposera un défi excitant à quelques-uns des plus grands talents européens.



Basée sur le paddock du Circuit de Spa-Francorchamps, cette épreuve suivra le Rally Islas Canarias (26-28 novembre) sur la liste des rendez-vous de l’ERC 2020, et marquera le retour du championnat en Belgique pour la première fois depuis 2016.



Plus d'informations et réactions à suivre.