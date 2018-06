Résumé du jour : Galatariotis devient une légende locale en gagnant à Chypre en ERC

Simos Galatariotis a cimenté son statut de légende locale en remportant à domicile et sur le fil son duel avec Nasser Al-Attiyah au Rallye de Chypre comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Favori du public, Galatariotis a décroché la première victoire d'un pilote chypriote au Rallye de Chypre depuis dix ans, malgré une crevaison à l'avant droit sur la ligne d'arrivée de l'ENEOS Golden Stage.

Al-Attiyah était remonté jusqu'à prendre la première place dans l'avant-dernière spéciale de la dernière étape, battant Galatariotis de 20''6 pour le devancer alors de 2''3.

Cependant, Al-Attiyah a été contraint de s'arrêter pour remplacer une roue crevée non loin de l'arrivée du dernier secteur chronométré, sa tentative de poursuivre avec un pneu à plat durant plusieurs kilomètres ayant fini par s'avérer vaine.

Le pilote soutenu par SEAJETS Bruno Magalhães a dépassé Al-Attiyah sur la fin de la spéciale pour prendre la deuxième place à 0''6 et la tête au classement du championnat ERC. Son approche visant avant tout à se montrer prudent et à éviter les pierres tout le week-end a payé, lui assurant un autre excellent résultat après sa victoire au Rallye EKO de l'Acropole il y a deux semaines.

Norbert Herczig a été promu à une surprenante et seconde arrivée consécutive sur le podium par l'arrêt d'Al-Attiyah, finissant à 1'21''4 de Galatariotis avec sa ŠKODA Fabia R5 du MOL Racing Team.

Al-Attiyah termine quatrième après son changement de roue tardif, suivi d'Orhan Avcioğlu. Le pilote du Toksport WRT signe sa première arrivée dans le top 5 en ERC.

Vojtéch Štajf a pris l'avantage sur Dávid Botka, auquel il avait cédé de peu le titre de la catégorie ERC2 en 2015. Le pilote de l'ACCR Czech team a devancé son rival du Sysinfo Rallye Team de 13''4 pour la sixième position, alors qu'Albert von Thurn und Taxis a inscrit ses premiers points de 2018 en ERC avec une huitième place.

Petros Panteli a décroché une première victoire en catégorie ERC2 des voitures de série avec le Q8 Oils Rally Team et la neuvième place au général, devant un Alexandros Tsouloftas vite revenu dans le rythme et en dixième position. Il a connu une journée de travail productive, signant le meilleur temps des cinq spéciales de la deuxième étape pour obtenir sept points de bonus, gagnant aussi la récompense pour la victoire dans la Golden Stage.

Habituel pilote de l'ERC Junior des moins de 28 ans, Laurent Pellier s'est quant à lui assuré une victoire implacable dans la catégorie ERC3.

Récap’ étape 2 : une victoire qui s'est jouée sur le fil

Le jeune pilote Wevers Sport Juuso Nordgren avait entamé cette deuxième étape avec 4''6 d'avance sur Galatariotis, et malgré sa promesse de rester calme et précautionneux, il est parvenu à porter cet écart à 7''3 après deux spéciales ce dimanche.

Le Rallye de Chypre allait ensuite perdre un second candidat majeur à la victoire, après l'abandon d'Alexey Lukyanuk le samedi après-midi. Nordgren a envoyé en effet sa ŠKODA Fabia R5 en tonneau après un seul virage dans la spéciale de Lageia, perdant une minute et dégringolant du podium.

L'erreur de Nordgren a donné à Galatariotis sa première occasion de goûter à la première place, mais sous une pression élevée. Bruno Magalhães n'était qu'à 3''3 derrière lui, suivi de Nasser Al-Attiyah qui remontait rapidement après une double crevaison samedi en fin d'après-midi.

Bien que Galatariotis eut porté à 12''7 son avance sur un Magalhães prudent au moment de rejoindre l'assistance de la mi-journée, Al-Attiyah roulait encore plus vite, se retrouvant à 18''3 seulement désormais. À ce moment, Nordgren s'était retiré pour de bon, en raison d'un incident distinct de son tonneau, une spéciale plus tard.

La lutte pour la tête est alors rapidement devenue un duel, Magalhães levant le pied pour assurer les points au championnat ERC et permettant à ses deux rivaux de s'expliquer devant.

Al-Attiyah a réalisé une PSALTIS AUTOPARTS Golden Stage 1 de pure folie, se montrant plus rapide de 17''0 que Magalhães et de 20''6 que Galatariotis, et les dépassant tous les deux pour prendre la tête du rallye une spéciale avant l'arrivée.

L'approche avant tout sécuritaire de Magalhães allait cependant être confirmée, une des arrivées les plus excitantes dans l'histoire de l'ERC se jouant en mode attaque totale. Les observateurs attendant Al-Attiyah au point stop de l'ENEOS Golden Stage 2 ont alors eu la surprise de voir Magalhães y arriver le premier. Il avait dépassé sur la fin de la spéciale un Al-Attiyah qui perdait la victoire.

Cela allait sans doute la donner à Galatariotis, et pourtant le Rallye de Chypre n'en avait pas fini avec les surprises. Une crevaison à l'avant droit a fait perdre une demi-minute au Chypriote, qui décrochait malgré tout son premier succès en ERC sur le plus faible des écarts. Un avantage de 11''4 avait fondu jusqu'à n'être plus que de 0''6 au moment où Galatariotis franchissait la ligne d'arrivée.

Al-Attiyah chutait à la quatrième place après avoir fait de son mieux pour continuer avec une crevaison lente à l'avant droit. Ses efforts risquant cependant d'endommager trop lourdement sa Ford Fiesta R5, il a alors cherché un endroit pour s'arrêter et remplacer la roue concernée.

Derrière Galatariotis et Magalhães termine donc Norbert Herczig du MOL Racing Team, qui signe un second podium d'affilée. Après l'ES2, le samedi, il était pourtant retombé jusqu'à la neuvième place au général, avant de remonter méthodiquement dans la hiérarchie. Il n'avait perdu que 12''0 sur le future vainqueur, Galatariotis, sur les cinq spéciales du samedi, montrant à quelle vitesse il progressait pour sa première apparition au Rallye de Chypre.

Derrière Al-Attiyah, une lutte intense commencée le samedi s'est poursuivie une bonne partie de la deuxième journée, finalement à l'avantage d'Orhan Avcioğlu. C'est le meilleur résultat à ce jour pour le pilote du Toksport WRT, qui a adopté un pilotage plus mesuré le dimanche après avoir visité un champ en traversant un grillage la veille.

Vojtéch Štajf a défait son vieux rival de l'ERC2 Dávid Botka dans leur bataille pour ce qui allait devenir la sixième place finale. Štajf avait entamé la journée avec un retard de 14''5 sur Botka, qui l'avait battu pour le titre ERC2 en 2015, mais l'a transformé en une avance de 13''4 à la fin.

Un moment clé de leur bataille est survenu en dehors des spéciales, sur le secteur routier menant à l'ES8. Botka y a manqué un carrefour, arrivant deux minutes en retard et écopant d'une pénalité de 20 secondes pour donner l'avantage à Štajf.

En huitième position derrière Botka termine Albert von Thurn und Taxis, qui a survécu aux spéciales traitresses de Chypre et enregistré sa première arrivée dans les points de 2018 en ERC. Malgré le fait d'ouvrir la route et de la balayer pour ceux qui le suivaient, il a gardé un rythme stable toute la journée, la commençant à 4''6 de Štajf et la concluant à 4''7 de Botka.

Non seulement Petros Panteli signe sa première victoire dans la catégorie ERC2 des voitures de série, mais il y ajoute la neuvième place au général en ERC. Même si sa Mitsubishi Lancer Evolution X du Q8 Oils Rally Team ne pouvait suivre le rythme de ses rivales plus agiles de type R5, en raison de son poids plus élevé, il a résisté à son compatriote Alexandros Tsouloftas pour 5''6.

Celui-ci a effectué un retour ahurissant ce dimanche, se montrant le plus rapide dans chacune des cinq spéciales de la deuxième étape et empochant le bonus maximum de sept points. Il s'était retiré samedi en fin d'après-midi, perdant un potentiel podium à cause d'un triangle de suspension cassé, mais est revenu énergiquement le deuxième jour.

Tsouloftas couronne sa dixième place finale et sa victoire dans la deuxième étape avec un double succès dans la Golden Stage (spéciale en or) de ce Rallye de Chypre, se voyant remettre à la fois les récompenses promises au plus rapide de tous et parmi les Chypriotes.

Michalis Posedias a amené sa Lancer en spécification de série à la 11e place, le vainqueur de la catégorie ERC3, Laurent Pellier, complétant le top 12 du Rallye de Chypre. Un résultat fantastique, étant donné que le Français pilotait une PEUGEOT 208 R2 moins puissante et aux deux roues avant motrices seulement.

