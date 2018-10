Résumé jour 1 : Gryazin tient Ingram en respect en tête du Rally Liepāja

Nikolay Gryazin a conservé samedi après-midi son excellente forme du matin en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, pour mener le Rally Liepāja devant son rival et autre Junior Chris Ingram – en dépit d'une crevaison dans la dernière spéciale de la première étape.

Le Russe de Sports Racing technologies a remporté les cinq premières spéciales du jour, creusant graduellement l'écart avec Ingram dans leur lutte au championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans. Mais son avance aurait pu être effacée dans l'ES6, en raison d'une crevaison à l'arrière gauche à mi-parcours dans ce secteur chronométré de Škoda (Vilgāle).

Malgré cette crevaison, Gryazin n'a concédé que 0''6 à Ingram, vainqueur de la spéciale, pour finir la journée avec 19 secondes d'avance sur le Britannique.

Outsider dans la lutte pour le titre ERC Junior U28, Fabian Kreim complète aussi le podium provisoire du rallye et de la catégorie sur celui-ci, le pilote ŠKODA AUTO Deutschland ayant repris l'avantage sur celui de CA1 Sport, Fredrik Åhlin, dans l'avant-dernière spéciale.

Łukasz Habaj est cinquième, pas très loin de la lutte pour le podium. Le pilote de l'eSky Rally Team est à 6''8 d'Åhlin, lui-même à deux secondes de Kreim.

Un manque de pointe de vitesse a handicapé Eyvind Brynildsen dans ces spéciales rapides, la plupart courues à fond de cinquième. Avec un déficit de 10 km/h pour sa Ford Fiesta R5 par rapport aux ŠKODA Fabia R5 dominatrices, il a terminé la première étape en sixième position – mais à 0''3 seulement de Habaj.

Filip Mareš, de l'ACCR Czech Team, a progressivement augmenté son rythme au fil de la journée, passant de la neuvième à la septième place et prenant la cinquième de l'ERC Junior U28. Il a gagné une position aux dépens du pilote de la PEUGEOT Rally Academy, Laurent Pellier, passé derrière Mareš à l'assistance de la mi-journée.

Si Pellier était huitième au général après les six spéciales de la première étape, il a atteint la ligne d'arrivée de l'ES6 moteur arrêté et avec la température d'eau de sa voiture allant en augmentant. Il doit rejoindre le parc d'assistance et pointer à l'entrée de celui-ci pour conserver sa position – ainsi que la sixième de l'ERC Junior U28 –, sous peine d'abandon.

Rhys Yates a confirmé la domination des Juniors ERC sur le Rally Liepāja, terminant la journée neuvième au général et septième de la catégorie, à seulement 13''5 de Pellier. Orhan Avcioğlu complète le top 10 ERC à bord de sa Fabia du Toksport WRT.

