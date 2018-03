Résumé jour 1 : Lukyanuk devance Moura en ERC aux Açores, malgré une sortie

Alexey Lukyanuk a pris une courte avance dans la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, devançant le vainqueur de la Spéciale de Qualification, Ricardo Moura, en dépit d'un détour par un champ dans une chaotique deuxième spéciale.

Vila Franca / São Brás a surpris une poignée de pilotes parmi lesquels Lukyanuk, même si le pilote de Russian Performance Motorsport s'est incroyablement montré le plus rapide sur ces 17 kilomètres alors qu'il a manqué un carrefour après avoir pris trop de vitesse sur un saut.



Lukyanuk et Moura ont été rejoints dans la lutte pour la tête par le leader de l'ERC Junior Under 28, Martin Koči. Adoptant une approche prudente dans la spéciale d'ouverture de Lagoa afin de préserver ses pneus, Koči a ensuite attaqué pour signer le troisième temps dans Vila Franca / São Brás, prenant avantage comme ses deux rivaux de sa meilleure position sur la route.



Triple vainqueur aux Açores, Bruno Magalhães emmène une lutte serrée pour la quatrième place, ayant perdu plus de dix secondes dans Vila Franca / São Brás et se trouvant décroché par les leaders.



Son compatriote Bernardo Sousa a terminé le trio de spéciales de ce jeudi 1,4 seconde derrière Magalhães, conservant une courte marge de 0,4 seconde sur le deuxième de l'ERC Junior U28, Chris ingram.



Ingram a connu une grosse frayeur dans la deuxième spéciale, perdant le pare-choc arrière de sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT après avoir touché un arbre, mais a réalisé le quatrième temps dans Vila Franca / São Brás.



Frederik Åhlin a terminé cette première journée à 0,3 seconde d'Ingram, pour occuper la troisième place en ERC Junior U28 et la septième du général, mais a connu une fin de parcours inquiétante avec un voyant de pression d'huile s'allumant sur le tableau de bord de sa ŠKODA Fabia R5.



Le double champion ERC Junior Marijan Griebel, Frank Tore Larsen et le pilote de ŠKODA Auto Deutschland, Fabian Kreim, complètent le top 10 du général, ces deux derniers faisant également de même avec le top 5 de l'ERC Junior U28.



Vila Franca / São Brás a fait de nombreuses victimes, par un mélange d'accidents et de casses mécaniques. Herman Neubauer y est sorti de la route non loin de l'arrivée dans les conditions glissantes, alors que Pierre-Louis Loubet a dû abandonner à mi-spéciale en raison d'un souci sur sa Hyundai i20 R5 soutenue par OSCARO. Laurent Pellier a atteint l'arrivée de cette même spéciale, mais a renoncé sur la liaison suivante avec un problème électrique.



Sergei Remennik a hérité d'une avance de 32,1 secondes en tête de l'ERC2 après que Juan Carlos Alonso, dominateur jusque-là, a souffert d'une panne de pompe à essence dans la dernière super spéciale de Grupo Marques longue de 3,95 kilomètres.



Alonso avait réalisé une superbe performance au milieu des pièges de Vila Franca / São Brás pour creuser un écart de près de 20 secondes entre lui et Remennik, avant de caler sur la ligne de départ de Grupo Marques et de perdre pas loin de quatre minutes à essayer de faire redémarrer sa Mitsubishi Lancer Evo X.



Habitué aux avant-postes en ERC2, Tibor Érdi Jr. a abandonné après la première spéciale, suspension avant droite cassée bien que le pilote ait indiqué ne rien avoir touché.



Menderes Okur et Luís Pimentel sont troisième et quatrième de la catégorie, ce dernier avec un turbo cassé. Alonso complète le top 5 après ses soucis de pompe à essence.