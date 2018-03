Résumé jour 2 : l’action en éruption autour de la spéciale du volcan

Le Rallye Azores Airlines a une fois encore montré pourquoi il est une manche d'ouverture aussi formidable pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Mais si d'autres ont eu des problèmes, Alexey Lukyanuk s'est maintenu bien en tête.

Pas même un troupeau de vaches bloquant la route, vendredi après-midi dans la spéciale emblématique de Sete Cidades, dite du “volcan”, n'a pu empêcher le pilote Russian Performance Motorsport de conserver le commandement. Après avoir bénéficié d'une crevaison de Ricardo Moura le matin, il a porté son avance à 21,8 secondes.



Sete Cidades a été le théâtre de moments d'une certaine intensité dramatique, en particulier lors du dernier passage dans lequel un tonneau de Tomasz Kasperczyk, du Tiger Energy Drink Rally Team, et un problème de boîte de vitesses pour Miguel Correira ont bloqué par deux fois la spéciale à peu d'intervalle.



Le top 3 de ce vendredi est complété par le compatriote de Moura, Bruno Magalhães, qui est bien remonté après un trio de spéciales difficiles le matin alors qu'il était en délicatesse avec l'équilibre de sa ŠKODA Fabia R5.



La lutte pour la tête enERC Junior U28arrive immédiatement derrière Magalhães, Chris Ingram et Martin Koči s'étant échangé leurs places au fil de la journée. Un bon chrono dans Sete Cidades 1 a d'abord placé Ingram en troisième position, mais après que sa gestion des pneus l'a fait reculer à la cinquième place dans l'après-midi, le champion 2017 de l'ERC Junior Under 27 a terminé la journée à la quatrième du général – 11,9 secondes devant Koči. Ingram fait ses débuts en compétition sur une voiture de type R5, alors que Koči pilote sa Fabia R5 pour la première fois sur la terre.



Fredrik Åhlin est le troisième représentant de l'ERC Junior U28 dans le top 6, après avoir maintenu le champion du Portugal 2010, Bernardo Sousa, derrière lui malgré un choc avec un talus lors du même premier passage dans Sete Cidades.



Rhys Yates a relevé le défi d'un quatuor de prétendants au titre portugais pour être huitième du général, mais a admis avoir eu une perte de concentration en dépassant Fabian Kreim – qui était victime d'une crevaison –, d'où un bref tête-à-queue dans Sete Cidades. Il est quatrième de l'ERC Junior U28, avec une courte avance de 3,2 secondes sur son plus proche rival dans la catégorie comme au général, Frank Tore Larsen.



Larsen a réalisé une grande performance pour rester devant le même quatuor de locaux, tandis que Yates est neuvième du général et cinquième en ERC Junior U28 malgré une position de balayeur sur la route – et le fait qu'avec un abandon prématuré le jeudi, en 2016, il n'avait pas une grande expérience des spéciales de ce jour.



Carlos Vieira, le champion du Portugal, complète le top 10, mais n'a pas été aidé par son système anti-lag cassé dans l'ES4. Luis Rego a fait le yoyo entre la huitième et la 14e place, terminant la journée à la 11e avec des soucis de direction assistée. Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Dávid Botka et Łukasz Habaj complètent le top 15 devant Botka, ralenti par un souci de boîte.



ERC Junior U27 : Gago à l'assaut des OpelDiogo Gago a voulu se mesurer au duo de l'ADAC Opel Rallye Junior Team et il y est parvenu à bord de sa PEUGEOT 208 R2, passant de la troisième place à la première dans une superbe lutte à trois. Tom Kristensson a bien commencé la journée dans la première spéciale, se montrant 0,2 seconde plus rapide que Gago. Mais il est parti au large et en tonneau sur la ligne d'arrivée, causant des dégâts significatifs à son Opel ADAM R2 et se retrouvant immédiatement contraint à l'abandon. L'équipier du Suédois et précédent leader de la catégorie, Mārtiņš Sesks, a subi une crevaison à l'avant droit et un dégât sur une portière dans l'avant-dernière spéciale.



Efrén Llarena, du Rally Team Spain, a lui aussi perdu plus d'une minute sur une crevaison dans Sete Cidades le matin, tandis que Simon Wagner, du Saintéloc Junior Team, a bénéficié du manque de réussite des autres pour prendre la deuxième place en ERC Junior U27 après ce souci. Il est aussi quatrième en ERC3 devant Ruben Rodrigues, au volant d'une autre PEUGEOT 208 R2.



Dominik Brož et Catie Munnings complètent le classement de l'ERC Junior U27 en cinquième et sixième position, Brož ayant été l'un des nombreux concurrents à subir une crevaison et Munnings perdant son pare-choc avant lors du second passage dans Feteiras Meo.



ERC2 : Melegari brièvement leader, la faute à l'embrayage

Zelindo Melegari a bénéficié d'une crevaison de son principal rival, Sergei Remennik, dans Sete Cidades pour s'emparer de la première place, mais n'allait la garder que le temps d'une spéciale. Remennik lui est repassé devant quand l'Italien a été forcé de préserver un embrayage récalcitrant dans l'ES7 et l'ES8. Sa Subaru Impreza STI n'est guère allée plus loin, promouvant Juan Carlos Alonso à la deuxième place. Luís Pimentel complète le podium malgré un turbo cassé, et Menderes Okur vient ensuite.



ERC Ladies' Trophy : Molinaro retardée, abandon douloureux pourFalcónTamara Molinaro continue de mener l'ERC Ladies' Trophy malgré un gros retard pris dans l'ES8, quand ellea été arrêtée par les commissaires à mi-spéciale après une sortie de route de Joaquim Alves. Un mélange de retard et de concentration perdue lui a fait concéder plus d'une minute à ses concurrents en R5.



La journée d'Emma Falcón a connu une fin malheureuse dès la boucle matinale puisqu'elle a dû renoncer après l'arrivée de Sete Cidades, à la suite d'un gros impact à la réception d'une bosse et dans lequel elle s'est fait mal au dos. Catie Munnings est deuxième sur sa PEUGEOT R2, cinq minutes derrière Molinaro.



Et maintenant ?

La dernière étape du Rallye Azores Airlines consiste en six spéciales pour un total de 107,57 kilomètres chronométrés, en commençant par celle de Graminhas à partir de 9h38, heure locale. L'arrivée est prévue à 18h26 à Ponta Delgada.



LES MEILLEURS MOMENTS DE CETTE SECONDE PARTIE DE LA PREMIÈRE ÉTAPE SONT À VOIR SUR EUROSPORT ET EUROSPORT PLAYER. VÉRIFIEZ LES HORAIRES PAR PAYS.