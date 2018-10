Résumé jour 2 : triplé pour Gryazin au Rally Liepāja

Nikolay Gryazin a complété un week-end parfait au Rally Liepāja comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, remportant le classement général, sa catégorie et le titre ERC Junior des moins de 28 ans*.

Gryazin a augmenté son avance sur son plus proche rival, Chris Ingram, grâce à trois victoires en spéciale dimanche matin, amenant ensuite prudemment sa ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies à l'arrivée lors des trois dernières spéciales de la saison.

Tentant tout ce qu'il pouvait, le pilote du Toksport WRT n'a pu rivaliser avec le rythme de Gryazin mais a empoché une bonne deuxième place qui lui a assuré la même position finale au classement du championnat FIA ERC Junior Under 28.

Une lutte de titans pour la dernière marche du podium a opposé Fredrik Åhlin et Fabian Kreim. Après qu'ils se sont échangé leurs positions à de multiples reprises au fil du week-end, Kreim est passé devant pour 0''1 avant la dernière spéciale, mais une attaque monumentale d'Åhlin a rendu la troisième place à ce dernier – en plus d'y avoir été le plus rapide avec 8''1 d'avance sur Gryazin.

Le quarté de tête du rallye a démontré la force des espoirs de moins de 28 ans disposant d'une R5, qui ont remporté toutes les spéciales. C'est la première dans l'histoire de cette catégorie que ses représentants se montrent les plus rapides dans chaque secteur chronométré d'un rallye.

Łukasz Habaj (eSky Rally Team) a complété le top 5 final, ayant récupéré sa position après la sortie de route d'Eyvind Brynildsen dans l'ES10 alors que le Norvégien était lancé à la poursuite d'Åhlin et de Kreim pour la troisième place.

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) et Rhys Yates (Kresta Racing) ont parachevé la domination des Juniors ERC U28 sur le Rally Liepāja, se classant sixième et septième au général en même temps que cinquième et sixième de la catégorie. Tous deux voulaient gagner de la confiance sur les spéciales rapides de la Lettonie, et ont devancé plusieurs rivaux plus expérimentés avec une R5.

L'équipier d'Ingram au sein du Toksport WRT, Orhan Avcioğlu, a perdu trois minutes dans l'ultime spéciale en étant contraint de s'arrêter pour remplacer une roue crevée, mais a conservé la huitième place.

Tom Kristensson s'est imposé en ERC Junior des moins de 27 ans tout en finissant neuvième du général, et a battu pour cela son équipier de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Mārtiņš Sesks. Le favori local a quant à lui décroché le titre ERC3* tout en marquant un point au classement général de l'ERC grâce à sa dixième place sur ce rallye.

La catégorie ERC2 des voitures de série est revenue à Sergei Remennik (Russian Performance Motorsport), qui a surmonté une panne de direction assistée juste avant l'assistance de la mi-journée pour finir 12e du général.

Emma Falcón est couronnée en ERC Ladies’ Trophy, ayant inscrit suffisamment de points pour s'assurer le titre même si sa rivale, Catie Munnings (Saintéloc Junior Team), a remporté le rallye dans cette catégorie.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

The post Résumé jour 2 : triplé pour Gryazin au Rally Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.