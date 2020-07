Résumé jour 2 : un Lukyanuk parfait et jamais menacé au Rally di Roma Capitale

-

Le rallye international a redémarré en force ce week-end avec la victoire de la “fusée russe” Alexey Lukyanuk au Rally di Roma Capitale, première manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA 2020.

Avec son nouveau copilote Dmitry Eremeev, la star du Saintéloc Junior Team a mené de bout en bout sur sa Citroën C3 R5 équipée de Pirelli pour remporter sa deuxième victoire à Rome et sa dixième en ERC pour 16''1.

“Ce sont de bons points pour le championnat et bien sûr, gagner à Rome est quelque chose de spécial”, a déclaré Lukyanuk, qui n'avait pas conduit de voiture de rallye depuis 255 jours avant une séance d'essais, mardi dernier. “C'est une course unique avec une compétition très dure. C'était un long rallye, très dur et très chaud. Il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat, je suis ravi de la performance et heureux pour l'équipe. Je remercie nos sponsors pour leur soutien dans cette situation difficile. On ne s'attend jamais à gagner et quand ça arrive, le ressenti est particulier. Cela a été une course sous contrôle, tout à fait calculée avec un rythme raisonnable. C'est très agréable de voir que nous n'avons pas perdu notre feeling et notre niveau de performance avec ce confinement. Mais sans mon nouveau copilote, ce résultat n'aurait pas été possible.”

Giandomenico Basso, double champion ERC qui a remporté cette épreuve il y a 12 mois, a terminé deuxième, Oliver Solberg prenant la troisième place et remportant la catégorie ERC1 Junior pour ses débuts à Rome.

Zelindo Melegari a décroché une victoire amplement méritée en ERC2 pour son premier rallye depuis que son copilote, Corrado Bonato, et lui ont été blessés dans un accident au Barum Czech Rally Zlín il y a 11 mois. Le nouveau venu en ERC Andrea Mabellini s'est imposé en Abarth Rally Cup.

Ken Torn est sorti vainqueur d'une lutte acharnée pour gagner en ERC3 et ERC3 Junior, son rival durant tout le rallye, Pedro Antunes, sortant de la route dans la dernière spéciale alors qu'il menait. Pep Bassas a récupéré la deuxième place pour sa première participation avec le Rallye Team Spain en tant que vainqueur du championnat Beca Júnior R2 de la fédération espagnole (RFEDA).

Le champion ERC3 Junior en titre Efrén Llarena, lui aussi membre du Rallye Team Spain, a réussi son passage en ERC1 Junior en terminant sixième au général derrière Simone Tempestini, le champion de Hongrie ayant lui-même échoué à 1''3 du quintuple vainqueur en ERC Craig Breen (Team MRF Tyres) pour la quatrième place.

Grégoire Munster a pris la septième place devant le champion ERC1 2019 Filip Mareš, qui a réduit l'écart à 5''5 avec le pilote Junior de Hyundai à l'arrivée. Emil Lindholm (Team MRF Tyres) et le champion de Pologne Miko Marczyk (ORLEN Team) ont complété le top 10 final.

Le résumé de la deuxième étape

Après avoir remporté les six spéciales de samedi pour se constituer une avance de 34''1, Lukyanuk a été le deuxième plus rapide de la matinée du dimanche, derrière Basso. Le double champion ERC a réalisé le meilleur temps sur les première et deuxième spéciales au nord de la plaque tournante du rallye, Fiuggi. Lors du regroupement dans la ville thermale à mi-journée, Basso avait réduit son retard sur Lukyanuk au général à 29,3, Oliver Solberg maintenant son emprise sur la troisième place et la catégorie ERC1 Junior.

Basso a remporté deux spéciales dans la deuxième des trois boucles pour entamer le trio final de secteurs chronométrés à 23''9 de Lukyanuk. Bien qu'il ait remporté l'avant-dernier, les performances contrôlées de Lukyanuk et son approche mesurée dans des températures ambiantes dépassant les 30°C ont fait que le Russe n'a jamais été vraiment menacé.

Solberg a fait mentir son absence d'expérience au Rally di Roma Capitale, pour ses débuts sur une épreuve 100% asphalte au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5, pour prendre la troisième place, tandis que Craig Breen a profité d'un tête-à-queue de Simone Tempestini dans l'ES13 pour s'emparer de la quatrième avec sa Hyundai.

Tempestini avait admis avoir eu du mal à “se réveiller” le matin et à retrouver son rythme du samedi. Celui qui n'avait confirmé son engagement à Rome que mardi avait 2''3 d'avance sur Breen au départ de l'ultime boucle, mais son tête-à-queue lui a fait perdre six secondes et l'Irlandais lui est passé devant. Breen, de retour en ERC avec le Team MRF Tyres, s'est félicité du rythme de progression du programme de développement du manufacturier de pneus indien.

Efrén Llarena, champion de l'ERC3 Junior en titre, a réussi son entrée dans l'ERC1 Junior en terminant sixième après avoir adapté la tenue de route de sa Citroën C3 R5 du Rallye Team Spain à son goût en modifiant les réglages des ressorts et de la barre anti-roulis. Le pilote Hyundai Junior, Grégoire Munster, a pris la septième place pour sa deuxième apparition sur une i20 R5. Le champion ERC1 Junior en titre, Filip Mareš, s'est bien battu pour revenir à la huitième place après un rallye difficile – qui avait commencé par un tonneau lors des Essais Libres du vendredi. Emil Lindholm (Team MRF Tyres) et le champion de Pologne Miko Marczyk (ORLEN Team) ont impressionné en complétant le top 10.

Plus de pilotes récompensés en ERC cette année

Des points étant attribués aux 15 premiers classés cette saison en ERC, plus de pilotes que jamais en ont inscrits au Rally di Roma Capitale. En terminant aux positions 11-15, Alessandro Re, Antonio Rusce, Dominik Dinkel, Albert von Thurn und Taxis et Marijan Griebel ont tous ouvert leur score.

Le protocole COVID-19 au centre du redémarrage de la discipline

Avec la mise en place d'une myriade de mesures strictes en réponse à la pandémie COVID-19, le Rally di Roma Capitale était le premier événement de niveau international organisé par la FIA depuis que les conditions de confinement ont été assouplies dans certains pays. Pilotes et équipes se sont unis pour louer les mesures importantes prises par l'organisateur, Motorsport Italia, afin d'offrir un environnement sûr et sécurisé aux concurrents et aux officiels volontaires, en partenariat avec la FIA, le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, et la fédération italienne ACI Sport.

Vogel victorieuse

Adrienn Vogel a obtenu une belle cinquième place en ERC3, derrière ses compatriotes Martin et Zoltán László. La Hongroise a également terminé première du classement féminin.

C'est parti pour le P1 Racing Fuels Podium Challenge

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge, organisé pour la première fois lors de la finale de la saison ERC 2019 en Hongrie, récompense les trois premiers de l'ERC1 et de l'ERC2 sur chaque manche avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant de course P1 XR5 lors d'événements ultérieurs, aidant ainsi les concurrents à réduire encore plus le coût de la compétition. Dans les deux catégories, les pilotes gagnants ont droit à 150 litres de carburant, tandis que ceux classés deuxième et troisième reçoivent respectivement 100 et 50 litres de ce produit.

LE TOP 15 FINAL (après 15 spéciales, soit 197,80 kilomètres)

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5 1h58'57''0

2 Giandomenico Basso (ITA)/Lorenzo Granai (ITA) Volkswagen Polo GTI R5 +16''1

3 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 +1'03''2

4 Craig Breen (IRL)/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 +1'57''0

5 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) Škoda Fabia R5 +1'58''3

6 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Citroën C3 R5 +2'15''9

7 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +2'20''5

8 Filip Mareš (CZE)/Radovan Bucha (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +2'26''0

9 Emil Lindholm (FIN)/Mikael Korhonen (FIN) Škoda Fabia Rally2 Evo +2'54''0

10 Miko Marczk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +3'25''1

11 Alessandro Re (ITA)/Paolo Zanini (ITA) Volkswagen Polo GTI R5 +3'25''8

12 Antonio Rusce (ITA)/Sauro Farnocchia (ITA) Citroën C3 R5 +4'10''2

13 Dominik Dinkel (DEU)/Ursula Mayrhofer (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +4'47''1

14 Albert von Thurn und Taxis (DEU)/Bernhard Ettel (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +4'54''4

15 Marijan Griebel (DEU)/Pirmin Winklhofer (DEU) Citroën C3 R5 +6'24''1

FIA ERC2 : Zelindo Melegari (ITA)/Corrado Bonato (ITA) Subaru Impreza STI

FIA ERC3 : Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

FIA ERC1 Junior : Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5

FIA ERC3 Junior : Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

Abarth Rally Cup : Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally

LEADERS ES1-ES15 : Lukyanuk/Eremeev

Et maintenant ? Deuxième des six manches de la saison, le Rallye de Liepāja (Lettonie), du 14 au 16 août :

Le Rallye de Liepāja, créé par le pilote devenu promoteur Raimonds Strokšs et dont la première manche a été très applaudie en 2013, était à l'origine un rendez-vous hivernal, mais il a été déplacé à l'automne en 2016 pour disposer de conditions météorologiques plus sûres. Cette nouvelle date a permis de créer un tout nouveau rallye, les équipages s'adaptant aux routes en terre sans neige ni glace. Bien que la période de l'année ne soit plus la même, les spéciales à grande vitesse dans l'ouest de la Lettonie ont continué de faire vibrer les pilotes et les spectateurs. Les organisateurs ont apporté d'autres changements en 2019 avec encore une nouvelle date, cette fois fin mai, et un parcours allongé comprenant des spéciales populaires dans la région de Talsi.

