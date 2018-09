Retour aux sources pour la Junior ERC Munnings

Catie Munnings est de retour là où elle a débuté, cette semaine, elle qui se prépare à disputer le Rallye Mont-Blanc Morzine.

Munnings a testé une voiture de rallye pour la première fois près de cette ville française en septembre 2015. Trois ans plus tard et du haut de ses 20 printemps, après avoir inscrit régulièrement des points dans le championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans soutenu par Pirelli, elle va faire ses débuts sur cette épreuve asphalte qui compte plus de 150 engagés et propose 199 kilomètres chronométrés.

“C'est ici que tout a commencé pour moi”, dit la jeune britannique. “Je suis venue voir ce rallye en 2015 et [j'ai été invitée à tester une PEUGEOT 208 R2] le jour suivant. Quand la chance de courir ici cette année s'est présentée, j'ai sauté dessus.”

Munnings est alignée en 208 Rally Cup sur ce rendez-vous, et aura parmi ses adversaires l'espoir local Hugo Margaillan, membre de l'ERC Junior Experience.

“Le rythme est très rapide en 208 Rally Cup et cela va être intéressant”, ajoute-t-elle. “Il y aura beaucoup à apprendre de cette expérience, et nous n'avons donc pas d'attentes particulières. Je perçois cela comme un immense privilège de rouler ici. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible dans un laps de temps aussi court.”

Munnings avait 17 ans quand elle s'est rendue pour la première fois à Morzine. “J'ai été invitée à essayer une R2. J'avais toujours été entourée de voitures de rallyes, et grandi en conduisant des buggies ou de vieilles voitures dans des champs à la maison. Mais c'était la première fois que je pilotais réellement.”

Depuis, Munnings est devenue une habituée des rendez-vous du championnat d'Europe, remportant l'ERC Ladies’ Trophy en 2016 et inscrivant régulièrement des points en ERC3 et ERC Junior U27 en dépit de son expérience limitée.

“Je m'en souviens comme si c'était hier”, dit-elle. “Quand j'y repense, c'était une idée folle mais en même temps, un rêve devenu réalité. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Si vous m'aviez dit alors que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je n'y aurais pas cru.”

La copilote espagnole Alba Sánchez accompagnera Munnings dans une 208 R2 du Saintéloc Junior Team. Vainqueur en ERC, Bryan Bouffier fait partie des favoris du rallye avec une Hyundai i20 R5.

