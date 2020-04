Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : Chris Rawes d’ERC Radio parle

-

Avec son collègue journaliste Julian Porter et le maestro de studio Mark Jones, Chris Rawes fait d'ERC Radio une réalité. Et c'est lui qui s'était vu confier les commentaires sur la dernière spéciale du Rallye de Hongrie.

Après avoir passé cette journée de novembre sous la pluie, Chris Rawes se souvient de l'intensité et du dénouement de la course au point stop.

"La météo en Hongrie était pour le moins automnale et tout le cirque de l'ERC se trouvait à nouveau en terrain inconnu. Mais la dernière spéciale de 2019 a probablement été le meilleur moment de l'année."

"Rester debout sous la pluie battante par une sombre fin d'après-midi, avec seulement les phares des voitures pour compagnie et toute une bande de journalistes, de cameramen et de spectateurs qui voulaient voir qui allait gagner le championnat, a été le moment le plus incroyable pour moi."

"Attendre que Lukyanuk et Ingram terminent les derniers kilomètres de la saison m'a semblé plus long que tout le championnat réuni. Nous n'avions absolument aucune connexion téléphonique ou Internet – ce qui signifiait qu'aucun chronométrage ou résultat ne m'était transmis ou ne revenait au QG – mais mon équipement de commentaire radio ERC, qui était digne de confiance, reliait le terme de la spéciale au monde extérieur."

"Avec le soutien de Julian qui me servait de relais pour le retour au QG du rallye, et de Richard au centre médiatique, j'avais l'impression que le monde était sur mes épaules alors que tout le monde essayait de savoir si Ingram allait devenir le premier champion britannique de l'ERC depuis 1967."

"C'était un moment incroyable, car tout ce qui se passait pour déterminer si le titre avait été attribué à Ingram ou à Lukyanuk était diffusé en direct sur ERC Radio, il n'y avait pas de montage, pas de récapitulation, pas de pré-enregistrement ; tout ce qui se passait à la fin de l'étape était diffusé en direct. La tension était incroyable et c'était un moment qui ne sera plus jamais recréé, copié ou collé."

"La pression, la tension, l'émotion à ce moment-là étaient incroyables. Je fais des reportages sur les rallyes pendant plus de 20 ans, mais ce fut un moment incroyable de la saison 2019 ; se tenir sous la pluie au milieu de nulle part alors que l'ERC entrait dans l'histoire."

"Quand je serai vieux et un peu plus gris et que je n'aurai plus que mes souvenirs, le moment où Chris Ingram a remporté le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019 restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'était un honneur de voir quelqu'un qui voulait tant ce titre le remporter."

Cliquez externalicihttps://www.youtube.com/watch?v=-8FHE97sYCE&feature=emb_logoNone pour revivre la couverture dramatique par ERC Radio de la dernière spéciale du Rallye de Hongrie, qui décida du titre ERC 2019.

