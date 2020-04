Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : comment la légende Elford a

-

Avant le triomphe de Chris Ingram lors du Rallye de Hongrie en novembre dernier, la dernière fois qu'un pilote britannique avait remporté le Championnat d'Europe FIA des Rallyes remontait à 1967, lorsque le légendaire touche-à-tout du sport automobile Vic Elford s'était assuré les plus grands honneurs.

Ayant suivi la progression d'Ingram lors des dernières manches de la saison, Elford a été particulièrement attentif à la façon dont son jeune compatriote s'en sortait au Rallye de Hongrie, surveillant les temps des spéciales depuis son domicile en Floride et attendant les compte-rendus par email.

ERC Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : le troisième prétendant IL Y A 18 HEURES

Et lorsque la nouvelle a été annoncée qu'Ingram et son copilote Ross Whittock étaient titrés, Elford a été l'un des premiers à féliciter le jeune pilote en lui disant que bien qu'il ne buvait plus, il avait ouvert une petite bouteille de champagne pour célébrer l'événement.

Elford, qui a participé à 13 Grands Prix de Championnat du Monde de Formule 1 au cours d'une carrière polyvalente et extrêmement réussie, a décroché le titre ERC en 1967 au volant d'une Porsche 911, un an avant sa victoire au Rallye Monte-Carlo avec la machine allemande (photo).

Dans un message envoyé à Ingram avant le début de la finale à Nyíregyháza, Elford avait écrit : "Je vous souhaite tout le succès du monde."

"Au fil des ans, Chris, j'ai conduit des voitures géniales et les meilleures étaient généralement celles pour lesquelles j'avais une influence directe sur leur mise au point. Mais j'en ai aussi conduit certaines qui n'étaient pas très bonnes. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un rallye ou d'une course, chaque fois qu'on me demandait avant un événement "Comment pensez-vous vous en sortir ?", ma réponse était toujours la même : "Je vais gagner, bien sûr !". Et à plus d'une occasion, même si je conduisais une voiture surclassée, j'ai pu la pousser au-delà de ses capacités - et gagner - parce que je m'étais déjà persuadé que je le ferais ! Faites-le pour moi en Hongrie et je serai très fier de vous !"

Photo: Porsche.de

The post Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : comment la légende Elford a célébré le triomphe d’Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : Chris Rawes d’ERC Radio parle HIER À 10:00